31 января
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Жизнь

О "смертельно опасной" детской площадке в городе предупреждают барнаульцы

Детская площадка массового использования, расположенная на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской, несет угрозу для жизни, сообщает "ЧБ Барнаул".

Опасная детская площадка в центре Барнаула
Опасная детская площадка в центре Барнаула
"ЧБ Барнаул"

Очевидцы сообщают, что нарушений правил безопасности несколько:

  • ступеньки и лесенки покрыты льдом,
  • площадка не ограждена заборчиком,
  • резиновое покрытие находится под слоем снежного наста,
  • фонтан не законсервирован и дети бегают в нем,
  • вся территория завалена снежными кучами, которые никто не вывозит.

По словам горожан, при неоднократных звонках в администрацию Центрального района никаких мер не приняли.

Ранее барнаульцы были недовольны, что грязный снег сгрузили на детскую площадку.

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