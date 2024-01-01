5 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

О риске развития новых пандемий в России в 2024 году рассказала инфекционист

Кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова рассказал Lenta.ru о том, стоит ли ждать появления новых пандемий в России в 2024 году.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Ирина Давыдова заявила, что предпосылок к появлению и распространению новых пандемий нет. По ее словам, некогда пугающий коронавирус стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции.

"Он стал протекать значительно легче и уже неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ), которое характеризуется умеренным интоксикационным синдромом и поражением верхних дыхательных путей", - отметила инфекционист.

Однако это не значит, что коронавирус стал безвреден. Он и грипп активно мутируют, что может привести к неприятным последствиям. Именно эти два вируса наиболее склонны к изменениям. "Однако на данный момент мутаций, обуславливающих особенно тяжелое течение гриппа или коронавируса, не регистрируется", - заявила специалист.

Давыдова также напомнила, что в декабре Россия начала постепенно вступать в эпидемический период гриппа. Все чаще регистрируются штаммы А и В.

Напоминаем, что в России зафиксировали вспышки коклюша и кори, в том числе и в Алтайском крае.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость