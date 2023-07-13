О признаках теплового удара и как уберечь себя в аномальную жару рассказали в алтайском Минздраве

Период экстремально жаркой погоды продолжается в Алтайском крае - жителей предупредили, как не получить тепловой удар, передает пресс-служба мэрии Барнаула.

В региональном Минздраве напомнили, что длительное нахождение на солнце может повлечь за собой не только ожоги, но и солнечные удары и обмороки.

Признаки теплового удара - ухудшение общего самочувствия, покраснение кожи, повышение температуры тела, ускоренный пульс, сниженное давление, головная боль, головокружение, потеря сознания, тошнота, рвота, судороги.

Чтобы сберечь здоровье в аномально жаркую погоду, нужно соблюдать некоторые правила.

Жара в Барнауле. Михаил Хаустов

Так, необходимо ограничить свое время пребывания на солнце (взрослым не более 1 – 2 часов подряд, детям – не более 30 – 60 минут). Обязательно - носить головной убор.

На физической работе в жару нужно строго соблюдать режим труда и отдыха, делая перерывы каждые 30-60 минут. По возможности физическую активность стоит ограничить вообще.

Также необходимо обильно пить воду и правильно питаться с упором на растительные пищевые продукты (в высококалорийной пище себя лучше ограничить). Не рекомендуется употреблять алкоголь.

Если у человека есть признаки теплового или солнечного удара, стоит вызвать скорую помощь.

Лето. Жара. Коктейль. СС0

В ГУ МЧС также напоминают основные правила безопасности.

Необходимо стараться меньше находиться на жаре. Не оставлять без присмотра детей и животных в автомобилях. Соблюдать питьевой режим, избегая алкоголя и сладких напитков.

Кроме того, нужно носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, свободный головной убор. А еще быть крайне осторожными при купании и ходить только на официальные пляжи.

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