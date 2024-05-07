О приближении Солнца к максимуму активности предупредил физик

В ближайшем будущем активность солнечных вспышек останется примерно на том же уровне, что и сейчас, считает замдиректора Института солнечно-земной физики СО РАН Роман Васильев, пишет Газета.Ru.

А после 2025–2026 годов частота вспышек начнет снижаться.

Ранее на Солнце произошла вторая за день мощная вспышка. Длилась вторая вспышка 29 минут.

Между первой и второй вспышками прошло всего около шести часов.

Как правило, за сильными вспышками на Солнце следуют геомагнитные бури со зрелищной составляющей — полярными сияниями.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале