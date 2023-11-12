13 ноября
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Жизнь

О последствиях аномально теплой осени и начале зимы рассказал эксперт. Как избежать опасности

В России местами температура превышает нормальные климатические показатели на 16 градусов.

Осень.
Осень.
СС0

В этом году температура превышает норму на 5-10 градусов, а в Сибири местами на 16 градусов.

Начало метеозимы сильно отодвигалось все дальше, указал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет radiokp.ru. В начале XXI века среднесуточная температура опускалась ниже нуля уже 13 ноября. Однако в этом году метеоосень закончится через неделю. Соответственно, и сроки наступления устойчивого снежного покрова и отрицательных температур сдвинутся на неделю-другую.

Зима

По прогнозам, из-за аномального тепла зима не будет слишком холодной. При этом возможны оттепели, снегопады или ледяные дожди.

Растения

Между тем для растений осеннее тепло коварно и может привести к нежелательным последствиям. Дело в том, что частое чередование благоприятных и неблагоприятных периодов нарушает гормональную регуляцию процессов покоя у растений, и они начинают расти вместо того, чтобы оставаться в покое до весны, пишет tutagro.com.

Черная смородина может дать новые побеги. У яблони, груши и других плодовых начинается распускание почек. Осеннее цветение плодовых деревьев сильно ослабит их и может стать фатальным.

«Лекарством» от преждевременного пробуждения растений является осенняя искореняющая обработка с железным купоросом. Она способствует переходу растений в состояние глубокого покоя, исключая их вегетацию при неожиданном потеплении.

И не забываем сделать новые "сугробы" из опавших листьев, чтобы неожиданный мороз не сковал растения.

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