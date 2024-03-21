22 марта
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Жизнь

О посещении Земли инопланетянами рассказал офицер запаса. Видео из кабины пилотов

Бывший вице-адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Тим Галлодет заявил — на Землю наведались представители инопланетных цивилизаций.

НЛО
НЛО
СС0

Мужчина убедился в реальности посещений Земли НЛО после просмотра видео, сделанного американскими военными пилотами в 2015 году. Ролик офицер получил по секретным каналам, указывает Газета.Ru.

Проводится секретная работа по определению, чем же НЛО являются на самом деле. Хотя власти не знают, кто они, откуда и что им нужно.

Ранее российский истребитель поднимали, чтобы уничтожить НЛО. НЛО двигался в сторону Москвы.

Объявили сигнал "Режим" — подается при выявлении воздушного судна-нарушителя. Также оповестили системы ПВО.

Однако через 20 минут точка исчезла с экрана приборов. Стоит отметить, что "точка" двигалась со скорость 200 километров в час.

Истребитель вернулся на базу. Режим тревоги сняли.

Это не первый случай, когда истребитель гоняется за НЛО над Тверской областью. В июне 2016-го над регионом пролетел объект на высоте 9 километров со скоростью 40 км/ч. Аппарат игнорировал сигналы. В воздух подняли Су-27 с авиабазы.

Пилот потребовал немедленной посадки, но НЛО в виде шара на требование не отреагировал. И вскоре также пропал с радаров.

А 9 ноября 2018 года в 06:47 местного времени пилот рейса авиакомпании British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку она увидела нечто «движущееся очень быстро». С космической скоростью. Но учения в этом районе не проходили.

А пилот рейса Монреаль — Лондон сообщил диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко «улетучился».

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