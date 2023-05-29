О неизбежной гибели Черного моря рассказал исследователь

Черное море состоит из трех слоев. Нижний наполнен ядовитыми газами. Средний выполняет роль кондиционера. А в верхнем содержится кислород. Тут и обитают дельфины, медузы, рыбы.

Но в последнее время средний слой начал истощаться, указывает Газета.Ru Причина - глобальное потепление.

И ядовитые газы представляют опасность не только для морских обитателей, но и для людей, живущих на побережье.

Ранее сообщалось, что виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду. Это произойдет и з-за поднятия уровня Мраморного моря. Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников. Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей.

Для защиты дворцов необходимо возвести стены.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.