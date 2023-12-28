О чем стоит помнить в Трифонов день: приметы и традиции 28 декабря

28 декабря отмечается народно-христианский праздник - Трифонов день. Православная церковь сегодня чтит память Трифона Печенгского – русского православного монаха. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Трифонова дня

Люди верили, что бушующая нечисть, наконец, начинает сдаваться на Трифонов день. После зимнего солнцестояния день становился длиннее, и злые духи прятались от солнечных лучей.

Чтобы окончательно прогнать нечистую силу, люди утром выносили горящие угли и высыпали их на снег.

Также в народе верили, что в этот день нужно раздать ненужные теплые вещи и обязательно угостить чем-то нищих на паперти. Ведь морозы никуда не отступали, и люди говорили, что на Трифона и птица в лесу замерзает.

Огонь. Пожар. Горит трава. CC0

Что нельзя делать 28 декабря?

Нельзя ссориться и браниться - это приведет к серьезным разногласиям в будущем.

Не стоит ругать погоду, какой бы она не была - иначе ухудшится здоровье.

Не рекомендуется ходить в гости в этот день - к разлуке с близкими.

Нельзя стирать и гладить одежду.

Незамужней девушке нельзя громко смеяться - а то с будущим супругом будет много плакать.

Дорога. Алтай. Зима. Евгения Родочинская

Приметы Трифонова дня