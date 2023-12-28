28 декабря
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Жизнь

О чем стоит помнить в Трифонов день: приметы и традиции 28 декабря

28 декабря отмечается народно-христианский праздник - Трифонов день. Православная церковь сегодня чтит память Трифона Печенгского – русского православного монаха. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Традиции Трифонова дня

Люди верили, что бушующая нечисть, наконец, начинает сдаваться на Трифонов день. После зимнего солнцестояния день становился длиннее, и злые духи прятались от солнечных лучей.

Чтобы окончательно прогнать нечистую силу, люди утром выносили горящие угли и высыпали их на снег.

Также в народе верили, что в этот день нужно раздать ненужные теплые вещи и обязательно угостить чем-то нищих на паперти. Ведь морозы никуда не отступали, и люди говорили, что на Трифона и птица в лесу замерзает.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Что нельзя делать 28 декабря?

  • Нельзя ссориться и браниться - это приведет к серьезным разногласиям в будущем.
  • Не стоит ругать погоду, какой бы она не была - иначе ухудшится здоровье.
  • Не рекомендуется ходить в гости в этот день - к разлуке с близкими.
  • Нельзя стирать и гладить одежду.
  • Незамужней девушке нельзя громко смеяться - а то с будущим супругом будет много плакать.
Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Приметы Трифонова дня

  • Красная заря предвещает сильный мороз.
  • Синички поутру сильно чирикают – к похолоданию.
  • Кошка в дом просится – к морозу.
  • Ветер северный – к холодам.
  • Солнце в тучу садится – к бурану.
  • В лесу деревья трещат – к сильной стуже.
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