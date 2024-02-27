29 февраля
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Жизнь

Нуждающийся в деньгах студент решил стать стриптизером и нашел только плюсы

В США мужчина стал стриптизером, так как нуждался в деньгах на обучение. Об этом сообщает Daily Star.

Стриптиз.
Стриптиз.
СС0

39-летний Эндрю Чан начал зарабатывать на стриптизе в 19 лет. Тогда он был студентом, и ему нужны были деньги.

После окончания учебы нужно было выплатить студенческие кредиты, поэтому он снова решил пойти в ночной клуб.

Менеджер клуба в Нью-Йорке попросил Чана снять майку, а затем принял на работу. Однако парню советовали похудеть.

Мужчина начал зарабатывать до 500 долларов (46 тыс. рублей) за ночь. При этом ночными танцами он занимается до сих пор.

Чан заявил, что не пожалел о выборе профессии. Деньги не единственное преимущество, мужчина также всегда следит за своей фигурой.

Ранее сообщалось, что стриптизер рассказал о минусах жизни с огромным пенисом.

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