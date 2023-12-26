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Жизнь

Новую врачебную амбулаторию открыли в барнаульском поселке спустя 9 лет

Новую врачебную амбулаторию открыли в барнаульском поселке Гоньба. Медучреждения там не было с 2014 года. Об этом сообщает минздрав края.

Новая врачебная амбулатория в селе Гоньба
Новая врачебная амбулатория в селе Гоньба
Минздрав Алтайского края

Настоящее торжество

Нового медучреждения жителям Гоньбы пришлось ждать без малого девять лет. В 2014 году в селе закрылся единственный фельдшерско-акушерский пункт, из-за чего людям приходилось ездить в Научный городок, а также добираться на общественном транспорте с пересадками до Барнаула, чтобы получить медицинскую помощь.

Ранее отмечалось, что жители на протяжении нескольких лет обращались к властям с просьбой построить новый ФАП. Строительство должно было начаться еще в 2022 году, но планы изменились в связи с объединением городских больниц №11 и №12 в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2.

Поэтому открытие врачебной амбулатории стало настоящим событием для населения Гоньбы. Она же стала последним объектом из запланированных в этом году к вводу в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На строительство медучреждения было выделено почти 62 млн рублей.

На открытии министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что совершенствование медицинской помощи жителям сел «всегда было и будет основной задачей правительства Алтайского края и министерства здравоохранения».

Помощь взрослым и детям

Новая врачебная амбулатория – это одноэтажное здание модульного типа площадью 365 кв. м. В нем размещены детское и взрослое поликлинические отделения с разными входами.

В детском - находятся кабинеты педиатра, процедурный, прививочный, картотека. Во взрослом предусмотрены помещения под регистратуру, кабинеты для приема терапевта, процедурный, прививочный, акушерский, смотровой, дневной стационар на две койки. Здесь же расположится общий кабинет стоматолога, где будут принимать взрослых и детей.

Дополнительно по графику будут выезжать специалисты из Больницы скорой медицинской помощи №2 и Детской городской поликлиники №5.

Амбулатория будет предоставлять медицинскую помощь сразу для нескольких населенных пунктов. В общей сложности это около 3 тыс. человек, в том числе около 1,2 тыс. детей.

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