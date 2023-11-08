10 ноября
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Жизнь

Новую гигантскую планету у красного карлика разглядели астрономы

Астрономы обнаружили новую гигантскую экзопланету.

Космос.
Космос.
unsplash.com

Она вращается вокруг красного карлика, пишет Lenta.ru.

Планета в 135 раз массивнее, чем Земля. Красный карлик находится на расстоянии около 444 световых лет от Земли.

Между тем загадочные и длительные радиосигналы получены от красного карлика.

Полученные радиосигналы не хаотичны — их характер регулярно меняется. Сигналы получили во время двух сеансов.

Каждый сеанс шел по несколько часов. Наиболее эффектный радиовсплеск был во время второго.

У ученых есть умозаключения версий по поводу этих радиосигналов. Одна из версий - радиосигналы появляются во время полярных сияний.

Также ученые разгадали радиосигнал, полученный от звезды Проксима Центавра. Сигнал, получивший наименование BLC1, не был связан с какими-либо известными астрофизическими объектами или узнаваемыми земными помехами.

Загадочные сигналы из глубин космоса — быстрые импульсы очень узкого диапазона и длительностью ровно 5 миллисекунд, но с колоссальной мощностью, эквивалентной энергии, которую Солнце излучает за десятки тысяч лет.

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