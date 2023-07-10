Новой "Мисс Нидерланды" впервые стал трансгендер

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22-летний трансгендер Рикки Колле занял первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды - 2023". Это первый случай победы трансгендера в истории страны.

Члены жюри отметили, что участница "зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса", сообщает РБК.

Теперь Колле представит Нидерланды на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Сальвадоре. Она станет вторым трансгендерным участником, претендующим на это звание. Первым была модель-трансгендер Анджела Понсе в 2018 году, добавляют "Известия".

Колле довольно знаменита в своей стране. На нее подписано 25 тыс. человек в социальных сетях. Также она участвовала в телевизионной программе Holland Next Top Model, и стала второй трансгендерной персоной в шоу в 2018 году.

Однако не все поддержали победительницу. Нидерландский философ и юрист Ева Влаардингербрук заявила, что должна была победить участница, занявшая второе место.

"Мужчины повсюду отнимают у женщин призы и возможности", - сообщила Влаардингербрук в социальных сетях, передает Life.

Также зрители отметили, что решение жюри дискредитирует саму суть конкурса и трансегдеры должны соревноваться в отдельной категории.

Ранее россиян возмутила победительница "Миссис Россия - 2023", жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Зрители обвинили ее в неестественности и фотошопе.