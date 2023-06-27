27 июня
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Жизнь

Новосибирцы недовольны выбранными именами для белых медвежат в зоопарке

Жители Новосибирска недовольными именами для белых медвежат, которые выиграли в народном голосовании. Они считают, что результаты были накручены. Об этом сообщает ngs.ru.

Белый медведь в снегу. Зима.
Белый медведь в снегу. Зима.
СС0

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на выбор имен для двух белых медвежат. В голосовании победила пара Белка и Стрелка. Их озвучила на Дне города почетная жительница Новосибирска, космонавт Анна Кикина.

Однако новосибирцы оказались недовольны выбором. Часть горожан считает, что результаты подстроили специально, чтобы отблагодарить Кикину, которая недавно вернулась из космоса.

По словам граждан, в конкурсе лидировали другие пары имен: Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба.

Однако директор зоопарка Андрей Шило заявляет, что накрутки быть не могло, и имена Белка и Стрелка победили честно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что решение состоялось и менять его не стоит. Уже договорились, что имена полетят в космос.

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