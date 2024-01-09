12 января
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Жизнь

Новосибирский самолет может простоять в поле еще год

Под Новосибирском сел самолет. Теперь он стоит, окруженный сугробами и может простоять еще год, а внутрь проникла стужа.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Как сообщает "КП - Новосибирск", осенью минувшего года в нетипичное для лайнеров место приземлился самолет. 12 сентября 2023 года в самолете произошла поломка и экипаж решил посадить судно в новосибирском Толмачево.

До аэропорта самолет не долетел, а сел в Убинском районе. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

Тех, кто виноват в произошедшем ищет Следственный комитет и Росавиация, а судно собираются восстановить.

Генеральный директор "Уральских авиалиний" рассказал, что в мировой практике уже был опыт транспортировки самолетов, поэтому Airbus планируют разобрать и доставить на место.

Также Скуратов отметил, что самолет может взлететь с поля, но пока он надолго останется в сельской глубинке.

В настоящее время судно охраняется, как и место его обитания, а аренда поля продлена до сентября нынешнего года.

Ранее мы сообщали, что барнаульцы не могли вылететь из Москвы домой.

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