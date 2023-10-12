Новосибирец нашел закладку и решил ее прикарманить

Житель Новосибирска нашел на лавочке закладку и решил прикарманить найденное. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мужчина ждал своей очереди на техосмотр. Вдруг на лавочке он заметил коробку с пакетиком, который был обмотан изолентой.

Из любопытства он решил попробовать, что находится внутри. После этого решил поехать ставить авто на учет в ГИБДД.

Однако по пути ему попалась патрульная служба. Делать было нечего, и новосибирец решил сделать маневр - резко свернуть в другую сторону. ДПС его все же догнали и нашли сверток.

Мужчине дали три года условного заключения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали закладчиков с крупной партией синтетики.