Новогодние обряды и традиционные костюмы. Как прошел алтайский этнокультурный форум - фоторепортаж

Этнокультурный форум «Алтай. Территория традиций» прошел на этой неделе. Представители разных народностей Алтайского края и местные мастера собрались на двух площадках, чтобы рассказать и показать свои новогодние традиции, обряды и провести мастер-классы. Как прошел форум и до какого числа можно полюбоваться работами – читайте в материале altapress.ru.

Разбрасывание зерен и песни

Как отметила Светлана Ляшенко, заведующая отделом в Доме народного творчества, который выступил организатором, на форуме постарались собрать как можно большей народностей Алтайского края. И основная его цель – сохранение традиций.

Главной темой форума стали обряды и традиции празднования Нового года и Рождества алтайских народов.

На круглом столе в Доме народного творчества Оксана Мамонтова, кандидат исторических наук, рассказала о традициях коренных народов и переселенцев Алтайского края. Так, у них было принято проводить предрождественские праздники за уборкой дома, скоблением (чисткой) полов, подбелкой печей и прочим наведением порядка. Блюда тоже готовили заранее, потому что во время Святок любая работа была запрещена. А главным условием для всех членов семьи, вне зависимости от возраста, было соблюдение поста.

А Ольга Щербакова, кандидат педагогических наук и профессор АлтГИК, рассказала про святочные обходы дворов в этнокультурной среде старожилов и поздних российских переселенцев Алтая. Они ходили по дворам и занимались «посеваниями» — разбрасыванием зерен по дому, в основном пшеницу, которую после скармливали курам. А вместе с тем распевали короткие припевки и поздравительные тексты.

Зимние матрешки и дефиле

В фойе концертного зала «Сибирь» проходила выставка разнонародных новогодних атрибутов. Там устраивали мастер-класс по созданию собственной елочки и новогодних игрушек, а мастера из разных районов показали свои работы. Например, вырезанных из дерева и раскрашенных жителей села, которые сами двигаются при раскачивании маятника. Показали даже целый комплекс из таких игрушек – посетители выставки удивлялись и отмечали, что видят такое впервые.

А после прошло дефиле: моделей нарядили в традиционные одежды телеутов, казахов, мордвы, кумандинцев, старообрядцев и других народов, проживающих в Алтайском крае. И рассказали об их особенностях: какие наряды было принято надевать на свадьбу, что означали платки, воротнички и прочее.

Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова Краевой этнокультурный форум. Анна Зайкова

На площадке алтайского Дома народного творчества также открылась и до 18 февраля будет работать выставка «Алтай новогодний». 215 экспонатов из разных районов предоставил краевой «Город мастеров».

Среди работ — инсталляция «Елка с игрушками на всю жизнь», стеклянные шары, матрешки с зимним орнаментом, рождественские ангелы, снежинки из рогоза, изделия гончарные и из бересты, роспись по ткани, валяние из шерсти, бисероплетение и многое другое.

До самого февраля для посетителей будут проводиться тематические мастер-классы. Вход свободный. 1 и 2 января выставка будет на выходных.