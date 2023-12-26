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Жизнь

Новогодние фоторепортажи, ретро-игрушки и погода на каникулах. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новый год все ближе, а это значит, что пора узнать о погоде на каникулах. Спойлер: будет тепло и снежно. А другие новости Алтайская края читайте в моей подборке.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
ССО

Новогодний городок засверкал на Арбате

В Барнауле уже почти все готово к празднику. В Изумрудном парке украшают елку, на пл. Сахарова строят ледяные фигуры. Центральный парк открыл свои двери и зазывает горожан на каток.

Одной из главных новогодних точек города стал барнаульский Арбат (ул. Мало-Тобольская). Мы туда сходили и встретили Пряню. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская.
Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская.
Анна Зайкова

Ретро-игрушки на елку продают на "Авито"

Барнаульцы закупились новыми игрушками и решили продать старые. Цена у всех разумная - в среднем 30-50 рублей за штуку. Есть по одному рублю и по 500. Особенность в том, что игрушками не один десяток лет.

Мы нашли интересные мухоморы, крокодила Гену, боцмана с трубкой (внезапно), елочные наконечники и много чего еще. Посмотрите на них в этом материале. Ссылки на товары мы тоже прикрепили.

Новогодние игрушки из СССР на &quot;Авито&quot;.
Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
www.avito.ru

С 1 января на некоторых маршрутах вырастет стоимость проезда

Так себе подарок. Речь идет о нерегулируемых маршрутах №18, 27, 58, 50, 65, 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29.

Стоимость проезда на них вырастет до 35 рублей.

Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Анна Зайкова.

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