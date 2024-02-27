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Жизнь

Новый судья, проверка в Рубцовске и еще раз о трамваях. Что произошло в Алтайском крае 27 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 27 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае назначат нового председателя Арбитражного суда. Прежний — Борис Долгалев, — получил новый пост и покинул регион.

◆ Барнаульцы вновь сообщили о проблемах с трамваями: люди жалуются на переполненность вагонов, проблемы с пересадкой и интервалы движения.

◆ Главный врач Алтайского онкологического диспансера, доктор медицинских наук Игорь Вихлянов прокомментировал самые частые заблуждения о раке.

◆ В Рубцовске подростка с билетом высадили из маршрутки, и ему пришлось 40 минут добираться домой пешком в -30 градусов. Возбуждено уголовное дело, прокурор Алтайского края Антон Герман инициировал проверку.

◆ В Барнауле снесли здание «Искры» — на месте бывшего кинотеатра остался ровный участок.

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