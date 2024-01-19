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Жизнь

Новые трамваи, «черное небо» и суд присяжных. Что произошло в Алтайском крае 19 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 19 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Барнауле и Бийске объявили режим «черного неба» и штормовое предупреждение.

◆ По всему Алтайскому краю сегодня проходят крещенские купания. Смотрите, как ночью выглядит купель на Оби.

◆ В Барнауле наконец начались испытания новых белорусских трамваев — они уже вышли на улицы, но пока без пассажиров.

◆ В Барнауле продают уже третий «легендарный» ТЦ — «Разноторг». Единственный крупный торговый центр в районе ВРЗ, и один из старейших в городе.

◆ В Бийске задержали поджигателя внедорожника депутата гордумы. Им оказался 37-летний житель Смоленского района. Он признал вину.

◆ Суд присяжных в Славгороде полностью оправдал женщину, которую обвиняли в убийстве местного бизнесмена Сергея Жабина. Хотя ранее она сама призналась, что выстрелила в него.

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