Новые штрафы, прибавки к пенсии и мобповестки. Что изменится в жизни россиян в августе 2023 года

Август - месяц богатый на всевозможные законодательные новшества, которые могут коснуться многих наших читателей. Так, работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии (правда, небольшую), иномарки подорожают, а людей, помогающим иноагентам совершать незаконные действия, накажут штрафом. Но зато туристические поездки в Китай и Иран можно будет совершить без визы. Рассказываем об этих и других новшествах.

Пересчитают пенсии

Итак, сначала о пенсиях. С 1 августа работающим пенсионерам сделают перерасчет. Добавят, правда, немного - не более 372,31 рублей (три пенсионных балла), сообщает "РГ". Пенсию увеличат тем, кто работал в прошлом году и - что важно - за кого работодатель платил страховые взносы.

Сделают перерасчет автоматически - исходя из той суммы, которую перечислял за пенсионера его работодатель. Размер прибавки зависит также и от периода работы.

Не работающим пенсионерам, напомним, пенсии индексируют в зависимости от уровня инфляции. И это происходит с 1 января.

Пенсионер. Пенсия. СС0.

Новые повестки о мобилизации

С 1 августа начинает действовать новая форма повестки для мобилизованных. В ней будет конкретная дата и время прибытия в военкомат.

В повестке есть ссылка на указ президента РФ «об объявлении мобилизации», пишет РБК. Многие СМИ обратили на то, что мобилизация в повестке не называется частичной, как в указе. Что это означает, пока неясно.

Кроме того, в повестке есть рекомендации взять с собой туалетные принадлежности, еду на один день и документы, а также предупреждение: в случае неявки по уважительной причине в течение 20 дней (от даты явки) к гражданину применят «временные меры, направленные на обеспечение явки».

За нарушение обязанностей к гражданину могут быть применены меры административной и уголовной ответственности, указано в повестке. При этом уголовная ответственность за неявку в военкомат по повестке законом пока не предусмотрена (она наступает только в случае уклонения от призыва).

Извещение о мобилизации продублируют в электронной повестке, которая находится в едином реестре и личном кабинете на портале госуслуг.

Мобилизованные и контрактники. Источник: altai-ter.er.ru

Административные штрафы за неявку в военкомат (10-30 тыс. рублей) введут только с 1 октября. Единый реестр власти намерены запустить тоже с 1 октября — даты начала осеннего призыва.

Цены на иномарки вырастут

С 1 августа повышается утилизационный сбор на машины. Вместе с ослаблением рубля это приведет к подорожанию иномарок на 10-20%, считают эксперты, опрошенные РБК/Autonews.

Самые доступные иномарки на российском рынке подорожают на 122–300 тыс. рублей, машины премиум-класса - на 1,235 млн. Утильсбор повышается и на легковые авто, и на грузовые.

Эксперты впрочем, уточняют: льготный утильсбор для частных лиц 3,4 тыс. рублей сохраняется, но только при трех условиях: машина остается в собственности 12 месяцев, физлицо ввозит не более одной машины в год и объем двигателя - не более 3 л.

Сюрприз на автомобиле. altapress.ru.

В остальных случаях граждане должны будут платить по тем же тарифам, что и юрлица. Так, за машину с объемом двигателя 3,5 литра физлицу придется заплатить утильсбор в размере 1,23 млн рублей. До 1 августа - всего 3,4 тыс.

За пособничество иноагентам оштрафуют

Штрафы можно заработать и за пособничество иноагентам - помощь им ведении их незаконной деятельности. Закон об этом вступит в силу 4 августа.

В реестр иноагентов, опубликованный Минюстом, входит 647 физических и юридических лиц. За первое нарушение пособники получат предписание Минюста. А за невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений уже будут штрафовать.

Граждан - на 30-50 тыс. рублей, должностных лиц — на 70—100 тыс. рублей. Должностным лицам также грозит дисквалификация на срок до двух лет. С юридических лиц будут взимать штрафы в сумме 200—300 тыс. рублей, сообщает «Парламентская газета».

Партнеры. unsplash.com

Что такое нужно сделать, чтобы действия квалифицировали как пособничество?

Депутаты Госдумы, принимая закон, утверждали, что он направлен в первую очередь на издательства, которые печатают иноагентскую продукцию без маркировки, и директоров школ, которые допускают "агентов" до преподавания, пишет «РГ».

«Коммерсантъ» приводит разъяснения еще одного депутата: закон действует и против тех, кто помогает иноагентам обойти ограничения – различные посредники (физические и юридические лица). Ну, а кого по факту назовут пособником иноагента, жизнь покажет.

Китай. CC0

В Китай и Иран поедем без виз

С 1 августа планируется запустить первые групповые туристические поездки без визы в Китай и Иран (группа от 5 до 50 человек). Эту информацию сообщил сайт объясняем.рф со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Как именно это будет организовано, пока не совсем понятно. Министр объяснял, что ранее стороны обменялись списками туркомпаний для запуска группового "безвиза", так что, скорее всего, не каждая компания получит право отправлять группу в эти страны.

Впрочем, оговоримся: 100-процентной гарантии, что безвизовые поездки начались с 1 августа, еще нет – есть только заявление министра о том, что начнутся.

Цифровые технологии. ССО

Цифровой рубль получил право на жизнь

1 августа вступил в силу закон о цифровом рубле. Теперь у рубля три законные формы существования: наличная, безналичная и цифровая.

Впрочем, реальные операции с новой валютой начнутся позже: в 2024 году расплачиваться цифровым рублем смогут юрлица, в 2025-м и «физики». Новшество это интересное, и, вероятно, со временем будет отнимать «хлеб» у коммерческих банков.

Цифровые рубли можно будет хранить в кошельке на специальной платформе Центробанка, которую еще предстоит создать. Пополнить кошелек можно будет через банк-посредник, объясняет Gazeta.ru.

Цифровым рублем можно будет заплатить за товары или услуги (как безналичным). Для граждан операции станут бесплатными, а вот для бизнеса они обойдутся в 0,3% от размера платежа.

У каждого человека или компании может быть только один цифровой кошелек. И физлица смогут пополнять его на 300 тыс. рублей в месяц.

Алтайский краевой суд. Максим Стрелковский.

Повестку в суд смогут высылать онлайн

Суды смогут рассылать повестки по административным делам онлайн. И не только повестки.

Изменения, внесенные в Кодекс административного судопроизводства (КАС), разрешают направлять онлайн судебные акты, распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения для ускорения рассмотрения административных дел.

Такие поправки вступают в силу 4 августа, сообщает «Гарант» (подробнее с поправкам в КАС можно ознакомиться здесь).

Бизнес. Переводы. Расчеты с партнерами. unsplash.com

Переводы предпринимателей на 5 млн и больше возьмут под контроль

Переводы юрлиц и ИП на сумму более 5 млн рублей будут проверять на соответствие закону о противодействии легализации преступных доходов. Приказ об этом, изданный Росфинмониторингом, вступит в силу 29 августа.

Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны подавать кредитные организации.

Впрочем, речь не идет обо всех операциях на эту сумму: контролю подвергнутся переводы получателю из группы высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций. А также в том случае, если организация в течение года получала средства с единого казначейского счета.

Пионеры, пионерия. СС0

Движение первых сделают распределителем бюджетных денег

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи (его называют движением первых) станет главным распорядителем полученных из бюджета средств. Закон об этом вступил в силу 4 августа, пишет «Парламентская газета».

Движение объединяет все молодежные организации и движения страны - "Юнармию", "Большую перемену", "Российское движение школьников" и другие. И вот теперь он сможет создавать первичные отделения в университетах. Координировать работу отделений будет Минобрнауки.

Оно, в частности, распределяет гранты на организацию досуга детей и молодежи, школьное самоуправление, ЗОЖ, развитие полезных для отечества навыков, познания в робототехнике. Первые гранты уже распределили - пока только на 2 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

С 2023 года президент поручил перечислять этому движению более 21,35 млрд рублей в год.