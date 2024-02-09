Новые ограничения на автодорогах ввели в Алтайском крае

Движение ограничили уже на трех трассах, сообщает правительство региона .

Ограничения движения на федеральной дороге А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» теперь действуют для всех видов транспорта.

В 10:30 минут ограничения ввели для большегрузов и пассажирских автобусов на участке федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска.

Проезд также закрыт для всех видов транспорта на трассе К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирска» на участке от Змеиногорска до Рубцовска.

Сотрудники МЧС просят водителей отказаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее алтайские трассы начали перекрывать из-за шторма. Ограничения ввели на автодорогах регионального и федерального значения.

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