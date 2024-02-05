6 февраля
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Жизнь

Новые белорусские трамваи не приживаются в Барнауле из-за своих габаритов

Сотрудник муниципального «Горэлектротранса» (ГЭТ), который пожелал остаться анонимным, рассказал "Банкфаксу" что белорусские трамваи не могут ездить по всем маршрутам из-за своих габаритов.

Новые трамваи в Барнауле.
Новые трамваи в Барнауле.
altapress.ru

Новые белорусские трамваи оказались сильно большими для барнальских путей.

В первый же день официального запуска один из вагонов не смог полностью проехать первый круг из-за большого числа пассажиров, поэтому людей пришлось высадить на полпути.

При этом новые трамваи намного больше, чем «Татры». Новые вагоны шире и длиннее, поэтому проехать в некоторых местах просто невозможно. Например, на повороте Челюскинцев - Строителей и на кольце возле депо № 1 на ул. Анатолия.

При этом контактная сеть тоже препятствие для больших вагонов — опоры не везде стоят ровно.

В связи с проблемами трамваи могут выпустить только по маршрутам №№ 1, 2 и 7.

Еще одна особенность — низкопольность. Для пассажиров это, конечно, плюс. Однако зимой на путях скапливается много снега, поэтому вагоны бороздят по снегу. Это может привести к повреждению тяговых двигателей и редукторов.

При техобслуживании также возникают проблемы. Если «Татры» можно загнать в цех и поднять на домкратах, то с "белоруссами" такое не сделать из-за их габаритов.

Все нюансы не учли при закупке транспорта.

Известно, что на данный момент руководитель МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин подозревается в превышении должностных полномочий и находится под домашним арестом.

Обстоятельства дела засекречены. Однако, исходя из данных в судебной карточке, в числе потерпевших фигурирует Минтранс Алтайского края, который проводил закупку белорусских трамваев.

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