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Жизнь

Новые автобусы, плата за детсады и прогноз на каникулы. Что произошло в Алтайском крае 26 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Жителей Алтайского края ждут теплые и снежные каникулы с внезапным похолоданием в финале. Вот прогноз погоды на все 10 праздничных дней.

◆ В Алтайский край поступили 24 новых автобуса. Их передадут в Алейск, Заринск, Славгород, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.

◆ Алтайский педиатр Любовь Михайлова рассказала о причинах внезапной младенческой смерти и дала 10 советов о том, как их не допустить.

◆ На Мало-Тобольской улице в Барнауле засверкал праздничный городок. Смотрите, как там — в нашем фоторепортаже.

◆ В Барнауле с 1 января вырастет плата за детские сады. Стало известно, на сколько.

◆ Барнаульский Центральный парк открылся после долгой реконструкции. Сейчас там открыт каток, да и вообще красиво.

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