Новая жизнь старых вещей: Фонд «Экология» РСХБ за 6 месяцев направил на благотворительные цели более полутонны одежды

Смена сезонов влечет за собой пересмотр гардероба и, как следствие, избавление от ненужных, надоевших или неподходящих по размеру вещей. Эксперты Фонда «Экология» РСХБ рассказали, как обновить одежду без вреда для экологии, и подвели промежуточные итоги реализации инициативы «Расхламление 2.0».

Ежегодно в России выбрасывается около 2 млн тонн отходов, большая часть из которых — текстильные. Выброшенные предметы гардероба либо сжигаются, либо отправляются на полигоны, что приводит к выбросу углекислого газа. Исследования показали, что индустрия моды отвечает за одну десятую всех выбросов CO2 в атмосферу, а также за 20% загрязнения промышленных сточных вод. Опасность для окружающей среды представляет не только производство, но и неправильная переработка одежды. Синтетическая ткань, из которой производится большинство вещей в эпоху фастфешена, является одним из главных источников микропластика, негативное влияние которого ещё до конца не изучено.

Одним из решений этого вопроса можно считать «апсайклинг» — переделку и повторное использование вещей, в числе которых не только одежда, но и обувь и аксессуары. Данное направление набирает популярность в Европе с начала века, и в последнее время появляются новые дизайнеры и дизайнерские объединения, специализирующиеся на создании модных вещей только посредством апсайклинга. Фонд «Экология» РСХБ поддерживает актуальные направления в защите окружающей среды: в рамках проекта «Экопросвещение» фонд в августе 2023 года запустил акцию по сбору ненужных вещей «Расхламление 2.0». В её рамках ящики по сбору ненужных предметов были установлены в отделениях банка в Москве. За полгода сотрудникам головного офиса РСХБ удалось собрать 522 кг вещей, 60% которых были переданы на благотворительность, 20% на переработку и 20% в благотворительные магазины. В 2024 году Фонд расширил географию акции и установил ящик для сбора вещей во Владимирском филиале РСХБ.

Акция проводится совместно с проектом «Сдать вещи ПРОСТО». Вещи можно сдать в любом состоянии, даже с въевшимися пятнами и внешними дефектами, перед сдачей достаточно просто постирать предметы гардероба и проверить карманы. В установленные на территории банка специализированные контейнеры можно сдать даже мягкие и пластиковые игрушки, а также книги. В зависимости от состояния предметы будут перенаправлены по трем направлениям: в благотворительные магазины, нуждающимся людям или на правильную переработку.

Повышенное потребление и неправильная утилизация предметов одежды и аксессуаров наносят значительный вред окружающей среде. Мы рекомендуем избегать импульсивных покупок и внимательнее относиться к уже имеющемуся гардеробу. Если какая-то вещь вам уже не подходит или надоела, то лучше сдать ее в апсайклинг, на благотворительность, экологичную переработку или же выставить на продажу на доступных платформах. Таким образом, вы сможете помочь тем, кому действительно нужна эта вещь, а также сократить объём текстильных отходов и научиться разумному потреблению. Ответственное отношение к покупке одежды и планированию гардероба может стать первым шагом к заботе об окружающей среде, ведь экология начинается с нас, — отметила Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология».

Раздельный сбор ненужных вещей — достаточно молодое, но крайне важное направление в нашей стране, потому что ненужные вещи, будь то обувь, одежда или игрушки обязательно должны быть сданы в специальные контейнеры и ни в коем случае не в общий мусорный бак, и даже, не в бак для вторсырья, который стоит на контейнерных площадках. А все потому что, если вещи смешаются с пищевыми отходами, они будут влажными, грязными, будут плохо пахнуть, и на досортировке их отправят на захоронение. Эти вещи нельзя будет выдать нуждающимся, вернуть в экономику и дать рабочие места, а еще из них не сделают матрасы или так необходимую ветошь для российских заводов. Наш проект «Сдать вещи ПРОСТО» вместе с тысячами неравнодушных граждан вот уже 7 лет спасает ненужные вещи от полигонов. На 2024 год у нас не менее грандиозные планы, уже в начале года мы установили еще один контейнер вместе с Россельхозбанком и Фондом «Экология» во Владимире и в планах еще три. Партнерство с командой Россельхозбанка и Фонда «Экология» позволяет выстроить мостик между нами и теми, кто небезразличен к вопросам экологии и благотворительности, — рассказала Екатерины Громыко, сооснователь проекта «Сдать вещи ПРОСТО».

С условиями акции, а также другими проектами Фонда «Экология» можно ознакомиться на официальном сайте.

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