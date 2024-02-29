Новая Трасса здоровья от Ракшина и рынок недвижимости в Барнауле с нюансом. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Алтайский депутат предложила закрыть никому не нужные газеты
Евгения Боровикова, представитель фракции "Справедливая Россия - За правду" заинтересовалась тратой средств КАУ "Регион", под управлением которого находится телеканал "Катунь 24", радиостанция и несколько газет.
Учреждению ежегодно выделяют 140 млн рублей. По 3 млн рублей тратят на журнал "Местное самоуправление на Алтае", которое, по словам Боровиковой, никто не читает. Она предложила его ликвидировать.
То же самое с газетой "Природа Алтая", чиновница посчитала ее никому не нужной и также предложила остановить выпуск. На нее тратят 2,9 млн рублей. Причем газета, кажется, и так не выходит с 2016 года.
На что еще тратит деньги "Регион" и почему на канале теперь нет места оппозиционерам — читайте здесь.
Что произойдет с рынком недвижимости в Барнауле 2024 году
Первые полгода количество сделок на покупку жилья может упасть на 10-15%, говорят эксперты. При этом цена к лету вырастет еще на 5-10%.
Другие специалисты уверены, что ажиотажа ждать не придется. Это связано с тем, что семейная ипотека по переуступке невозможна, в крупных банках не взять ипотеку с господдержкой, если ее не субсидируют застройщики. Те в свою очередь с этим предложением не торопятся. К тому же, застройщики будут прибавлять к стоимости квартиры сумму субсидии, чтобы компенсировать свои расходы.
Барнаульцам будет просто-напросто сложнее купить квартиру. Какой уж тут ажиотаж.
Что еще будет в 2024 году с рынком недвижимости — в этом материале.
Что еще почитать?
-
ОСАГО на день, комфорт для животных и VPN. Что изменится в жизни россиян в марте 2024 года - разбор altapress.ru.
-
Пора ли убирать зимний пуховик: какая погода будет в Алтайском крае в марте.
Самое важное - в нашем Telegram-канале