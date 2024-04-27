Ностальгия по СССР, велопрогулка и кабаре. 12 идей, как провести майские праздники в Барнауле

В кино
Драма Александра Проста «Почему ты?» в «Мире» — 27 апреля, 21:45, 18+
Комедия Гоги Мамаджаняна «Неприличные гости» в Pioneer Cinema — 30 апреля, 20:30, 18+
В театр
«Пленные духи» в Театре драмы — 30 апреля, 17:30, 16+
«Подлинная история поручика Ржевского» в Музыкальном театре — 1 мая, 17:00, 16+
«Марьино поле» в Молодежном театре — 28 апреля, 18:00, 12+
В парк
Книжный субботник в парке «Изумрудный» — 28 апреля, 12:00, 0+
На выставку
Выставка Любови Березиковой «Бисерное сияние» в ГМИЛИКА — до 18 мая, ср с 10:00 до 18:00, чт с 10:00 до 19:00, пт-вс с 10:00 до 18:00, 0+
На игру
Квиз СССР #6 в баре «Крыша» — 1 мая, 18:30, 18+
В лес
Уже можно кататься на велосипедах по «Трассе здоровья» — 28-29 апреля, 0+
На концерт
Концерт кабаре-бэнда «Элли Блэк» в Hairy Lemon Pub — 28 апреля, 22:00, 18+
Эстрадный концерт «Как дети» в Крепостном театре — 30 апреля, 19:00, 16+
Для детей
«Приключение Буратино» в театре кукол Сказка — 28 апреля, 11:00, 6+
Самое важное - в нашем Telegram-канале