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Жизнь

Ностальгия по СССР, велопрогулка и кабаре. 12 идей, как провести майские праздники в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на майских праздниках: например, сходить в театр, посмотреть задорную комедию, обменяться книгами на субботнике, вспомнить лучшие фильмы Советского Союза или прокатиться на велосипеде по лесу.

Семья на велопрогулке.
Семья на велопрогулке.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

В кино

Драма Александра Проста «Почему ты?» в «Мире» — 27 апреля, 21:45, 18+

Комедия Гоги Мамаджаняна «Неприличные гости» в Pioneer Cinema — 30 апреля, 20:30, 18+

Фильм &quot;Неприличные гости&quot;.
Фильм "Неприличные гости".
Кадр из фильма "Неприличные гости".

В театр

«Пленные духи» в Театре драмы — 30 апреля, 17:30, 16+

«Подлинная история поручика Ржевского» в Музыкальном театре — 1 мая, 17:00, 16+

«Марьино поле» в Молодежном театре — 28 апреля, 18:00, 12+

Спектакль &quot;Марьино поле&quot; Молодежного театра Алтая
Спектакль "Марьино поле" Молодежного театра Алтая
Анна Зайкова

В парк

Книжный субботник в парке «Изумрудный» — 28 апреля, 12:00, 0+

На субботник в парк &quot;Изумрудный&quot; пришли неравнодушные жители Барнаула.
На субботник в парк "Изумрудный" пришли неравнодушные жители Барнаула.

На выставку

Выставка Любови Березиковой «Бисерное сияние» в ГМИЛИКА — до 18 мая, ср с 10:00 до 18:00, чт с 10:00 до 19:00, пт-вс с 10:00 до 18:00, 0+

На игру

Квиз СССР #6 в баре «Крыша» — 1 мая, 18:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

В лес

Уже можно кататься на велосипедах по «Трассе здоровья» — 28-29 апреля, 0+

Ремонт моста на &quot;Трассе здоровья&quot;.
Ремонт моста на "Трассе здоровья".
Анна Зайкова

На концерт

Концерт кабаре-бэнда «Элли Блэк» в Hairy Lemon Pub — 28 апреля, 22:00, 18+

Эстрадный концерт «Как дети» в Крепостном театре — 30 апреля, 19:00, 16+

Спектакль &quot;Забыть Герострата&quot; в &quot;Крепостном театре&quot;
Спектакль "Забыть Герострата" в "Крепостном театре"
Дмитрий Лямзин

Для детей

«Приключение Буратино» в театре кукол Сказка — 28 апреля, 11:00, 6+

&quot;Приключения Буратино&quot; в театре кукол &quot;Сказка&quot;
"Приключения Буратино" в театре кукол "Сказка"
Театр кукол "Сказка"

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