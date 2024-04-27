Ностальгия по СССР, велопрогулка и кабаре. 12 идей, как провести майские праздники в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на майских праздниках: например, сходить в театр, посмотреть задорную комедию, обменяться книгами на субботнике, вспомнить лучшие фильмы Советского Союза или прокатиться на велосипеде по лесу.

В кино

Драма Александра Проста «Почему ты?» в «Мире» — 27 апреля, 21:45, 18+

Комедия Гоги Мамаджаняна «Неприличные гости» в Pioneer Cinema — 30 апреля, 20:30, 18+

Фильм "Неприличные гости". Кадр из фильма "Неприличные гости".

В театр

«Пленные духи» в Театре драмы — 30 апреля, 17:30, 16+

«Подлинная история поручика Ржевского» в Музыкальном театре — 1 мая, 17:00, 16+

«Марьино поле» в Молодежном театре — 28 апреля, 18:00, 12+

Спектакль "Марьино поле" Молодежного театра Алтая Анна Зайкова

В парк

Книжный субботник в парке «Изумрудный» — 28 апреля, 12:00, 0+

На субботник в парк "Изумрудный" пришли неравнодушные жители Барнаула.

На выставку

Выставка Любови Березиковой «Бисерное сияние» в ГМИЛИКА — до 18 мая, ср с 10:00 до 18:00, чт с 10:00 до 19:00, пт-вс с 10:00 до 18:00, 0+

На игру

Квиз СССР #6 в баре «Крыша» — 1 мая, 18:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

В лес

Уже можно кататься на велосипедах по «Трассе здоровья» — 28-29 апреля, 0+

Ремонт моста на "Трассе здоровья". Анна Зайкова

На концерт

Концерт кабаре-бэнда «Элли Блэк» в Hairy Lemon Pub — 28 апреля, 22:00, 18+

Эстрадный концерт «Как дети» в Крепостном театре — 30 апреля, 19:00, 16+

Спектакль "Забыть Герострата" в "Крепостном театре" Дмитрий Лямзин

Для детей

«Приключение Буратино» в театре кукол Сказка — 28 апреля, 11:00, 6+

"Приключения Буратино" в театре кукол "Сказка" Театр кукол "Сказка"

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