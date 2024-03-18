Ночью ощутимое землетрясение произошло у горнолыжного курорта в Сибири

Магнитуда сейсмособытия составила 3,2, сообщает "Интерфакс". Это произошло в 01:50 местного времени.
О состоянии подъемников не сообщается. Однако землетрясения уже фиксировались ранее рядом с горнолыжным курортом.
Ранее изрядно тряхнуло сибирский регион. Также
мощное землетрясение зафиксировали ночью в Сибири.
Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.
Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.
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