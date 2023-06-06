Ночью Алтай изрядно "тряхнуло"

Магнитуда сейсмособытия составила 3.
Толчок произошел в 23:52 по местному времени 5 июня.
Ранее в Сибири произошло мощное землетрясение.
Между тем новая серия землетрясений произошла в Турции. Есть первые жертвы. Подземные толчки ощущались в других странах. Об этом сообщают в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.
Первая серия уничтожающих землетрясений произошла в Турции 6 февраля. Погибли более 40 тыс. человек.
Ранее еще одно сокрушительное землетрясение предрекли в Турции.
Полет дрона показал кадры разрушений в провинции Хатай.