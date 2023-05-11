1. Государственный краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39.
Площадка № 1: пр. Красноармейский, 28, при хороших погодных условиях.
- 19.00–19.30 Открытие акции. Выступление ансамбля народной песни «Ягодка» ДШИ № 3 г. Барнаула.
- 20.00–21.00 Показательные выступления центра фехтования «Sabre» с мастер-классом.
- 19.30–01.00 Квесты: «Загадки в доме купца Зубова», «История МузеЯ», «Привет из прошлого», «В поисках лунного календаря».
- 19.30–20.00 Мастер-класс СТЕМ-центра «Команда» «Светодиодная открытка».
- 19.30–20.15 Сочинение-признание «О первом музее замолвите слово».
- 19.45–20.15 Мини-экскурсия «Почетные гости юбиляра!»
- 19.45–20.15 Мини-экскурсия «Вековые куранты».
- 19.45–20.15 Мини-экскурсия «Отцы и детище».
- 20.10–20.40 Мастер-класс СТЕМ-центра «Команда» «Светодиодная открытка».
- 20.30–21.10 Салонная игра в купеческой гостиной «Словесные шарады».
- 20.30–21.00 Игра «В мире животных».
- 20.30–21.00 Музейная игра «По дороге к серебряным рудам».
- 20.50–21.20 Мастер-класс СТЕМ-центра «Команда» «Светодиодная открытка».
- 21.00–22.30 Мастер-класс «Птичка» по изготовлению игрушки в смешанной технике.
- 21.10–21.40 Мини экскурсия «Укротители механизмов».
- 21.15–22.00 Сочинение-признание «О первом музее замолвите слово».
- 21.20–21.50 Мини-экскурсия «Юбилей в квадрате».
- 21.30–22.00 Программа «Вкусная история «Печенька в клеточку».
- 21.50–22.05 Квиз «200 лет за четверть часа».
- 22.00–22.30 Игра «Вокальные чудеса».
- 22.30–23.00 Музейная игра «По дороге к серебряным рудам».
- 22.30–23.30 Салонная игра в купеческой гостиной «Фанты».
- 22.50–23.20 Мини-экскурсия «В 2 миллиона раз старше юбиляра».
- 23.00–00.30 Мастер-класс «В них растворились краски звезд» по изготовлению цветов из гофрированной бумаги.
- 23.10–23.40 Мини-экскурсия «Укротители механизмов».
- 23.40–00.10 Игра «Верю – не верю».
- 23:05 Квиз «200 лет за четверть часа».
- 00.00–01.00 Программа «Магический салон мадам Эжени: спиритический сеанс и гадание на картах Таро».
- 00.30–01.00 Мини-экскурсия «Почетные гости юбиляра!»
Дополнительные услуги:
- 21.00 Пешеходная экскурсия «Вдоль по Конюшенному» (пр. Красноармейский, 28-ул. Ползунова, 39).
Площадка № 2: ул. Ползунова, 39.
- 19.00–01.30 Квест «Аркада номада».
- 19.00–20.00 Мастер-класс «От уксуса – куксятся, а от сдобы добреют».
- 19.00–22.00 Программа «Антикафе «У Алисы в стране чудес: Игра в пустяки».
- 19.00–19.45 «Мастерская Криворучки». Мастер-класс по изготовлению скифского зеркала.
- 20.00–20.45 «Мастерская Криворучки». Мастер-класс по изготовлению китайского зеркала.
- 20.00–20.45 Мастер-класс по созданию викторианских роз «Красное&белое».
- 21.00–21.20 Программа «Зазеркалье пазырыкского мира».
- 21.00–21.45 «Мастерская Криворучки». Мастер-класс по изготовлению скифского зеркала.
- 21.00–21.45 Мастер-класс по созданию викторианских роз «Красное&белое».
- 21.30–22.30 Познавательная игра «Тропою древнего кочевника».
- 22.00–22.20 Программа «Ночь восставших тюрков».
- 22.00–23.00 Мастер-класс от бренда «Алтай Традиция».
- 23.00–23.20 Программа «Братство меча: о средневековых воинах Алтая».
- 24.00–00.20 Программа «Зазеркалье пазырыкского мира».
- 01.00–01.20 Программа «Братство меча: о средневековых воинах Алтая».
- 23.00–24.00 Программа «Антикафе «У Алисы в стране чудес: Игры застольные-подстольные».
- 24.00–02.00 Квартирник в Краеведческом «Настроение спеть».
Пешеходные экскурсии:
- 18.30 Пешеходная экскурсия «Пешком по Петропавловской» (ул. Малотобольской-ул. Ползунова, 39).
- 19.30 Пешеходная экскурсия «Городская миля» (ул. Ползунова, 46-пр. Красноармейский, 28).
- 19.30 Пешеходная экскурсия «Вдоль по Конюшенному» (ул. Ползунова, 39-пр. Красноармейский, 28).
- Дополнительные платные услуги:
- 17.00–23.00 Стрельба из луков и арбалетов (Ул. Ползунова, 46а).
Площадка № 3: ул. Ползунова, 46, при хороших погодных условиях.
- 19.00–19.30 Открытие акции. Выступление Центра исторического фехтования «Totentanz».
- 19.30–21.00 Программа «Танцующие улицы» от студии старинного танца «Северная сторона».
- 21.00–22.00 Выступление трайбл-группы «Аюна».
- 22.00–01.00 Дискотека в Краеведческом от Команды «Диско 80».
2. Государственный художественный музей Алтайского края, ул. М. Горького, 16 (пересечение ул. Л. Толстого – ул. М. Горького).
ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ,
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ, ВИКТОРИНЫ
- 18.40-19.00 Пешеходная экскурсия по ул. Мало-Тобольской от Старого базара до ул. М. Горького.
- 21.00-22.00 Нетипичная пешеходная экскурсия «Вдоль музейного квартала».
- 19.15-20.15 Культурно-просветительская программа «Такие разные иконы».
- 19.30-20.00 Кураторская экскурсия по выставке «Стихия».
- 20.30–21.30 Книжный квест от «Clubbook22».
- 21.30-22.00 Кураторская экскурсия по выставке «Стихия».
- 22.00-23.00 Культурно-просветительская программа «Все краски русского костюма» с мастер-классом по повязыванию женского головного убора.
- 23.00-23.30 Тематическая экскурсия по выставке «Мифопоэзия Сергея Дыкова».
- 23.30–00.00 Лекция «Миры и мифы художника Сергея Дыкова».
- 23.30–00.00 Викторина к 65-летию музея.
МУЗЕЙНЫЙ ДВОРИК:
- 19.00-22.00 «Фотосушка «Музею - 65».
- 19.15-20.15 Фольклорный праздник на усадьбе «Зеленые святки».
- 20.00-23.00 Дегустация безалкогольных напитков ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».
- 20.00-21.00 Музыкальный разогрев от диджея.
- 20.00-21.30 «КАСТОМ». Сеанс персонализированной росписи вещей посетителей в авторском стиле от художницы Насти Petra (по предварительной записи на странице музея ВКонтакте).
- 21.00-23.00 Виниловая прослушка от двух Антонов.
- 23.00-00.00 Иммерсивный променад «Тайна старого дома».
- 00.00-00.40 Open-air- лекция «Стрит-арт в Барнауле».
ВЫСТАВКИ:
- 19.00–02.00 Выставка «Мы живем в России» из фондов музея.
- 19.00-02.00 Выставка «Сказка» из фондов музея.
- 19.00-02.00 Выставка «Стихия» А. Петренко.
- 19.00-02.00 Выставка «По следам войны» из фондов музея.
- 19.00-02.00 Выставка "Мифопоэзия Сергея Дыкова" из фондов музея.
- 19.00-02.00 Выставка "Святая заступница России" из фондов музея.
МАСТЕР-КЛАССЫ:
- 19.00-22.00 Мастер-класс по изготовлению листа/пера в технике макраме.
- 20.30-21.30 Мастер-класс «Нити счастья» по плетению оберега на запястье.
- 21.30-22.30 Мастер-классы «Душа камня» по росписи на камне.
КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, ШОУ:
- 01.00-02.00 «Здесь и сейчас». Квартирник Аси Масловой и К°.
- ФОТОЗОНЫ:
- 19.00-02.00 «Я люблю Художественный».
- 19.00-02.00 «Про любовь к прекрасному».
Дополнительные услуги:
- Выставка-ярмарка «Праздничная радость».
- Беспроигрышная лотерея - аттракцион «Давай сыграем!».
- Пункт бесплатного посткроссинга лимитированных открыток, организованный совместно с 2ГИС.
3. Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2 (пересечение ул. Л. Толстого и пр. Комсомольский).
ПО МУЗЕЙНЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ И ВЫСТАВКАМ (19.15-01.45):
- 19.15-20.00 Кинопоказ анимационных фильмов по мотивам алтайского фольклора «Небесный дар» (реж. Т. Муканова-Мендошева, «Казахфильм»).
- 20.00-20.45 Просветительная программа «Мудрость Дьер-Суу. Природоохранные традиции алтайского народа».
- 21.00-21.45 85 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля В.Б. Свинцова: Просветительная программа «Добрый волшебник – писатель Свинцов».
- 21.00-21.45 Просветительная программа «Не шей мне, матушка, красный сарафан».
- 22.00-22.45 100 лет со дня рождения советского писателя Г.В. Егорова: Просветительная программа «На земле живущим…».
- 22.00-22.45 180 лет окончания работы над «Царицей ваз» на Колыванской шлифовальной фабрике: Экскурсия «Колывань камнерезная».
- 22.00-22.45 Просветительная программа «Алтай. Напевы древних гор».
- 23.00-23.45 115 лет со дня рождения советской писательницы М.Л. Халфиной: Кинопрограмма «Дела семейные…».
- 23.00-23.45 140 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля Г.Д. Гребенщикова: Экскурсия «От Алтая до Америки. Жизнь и творчество Г.Д. Гребенщикова».
- 23.00-23.45 78-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Просветительная программа «Музы не молчали. Из истории культуры Алтая в годы Великой Отечественной войны» (Московский Камерный театр А. Таирова, Г. Свиридов, К. Паустовский, В. Шершеневич и др.).
- 00.00-00.45 130 лет русскому поэту В.Г. Шершеневичу: Просветительная программа «Великолепный очевидец».
- 00.00-01.10 75 лет со дня рождения кинорежиссера-документалиста В.С. Кузнецова: Кинопоказ документальных фильмов Алтайского краевого отделения Союза кинематографистов РФ: «Побратимы» (2020 г., 30 мин.), посвященный фронтовой дружбе советского писателя В. Астафьева и жителя Алтайского края П. Николаенко «Иван Пырьев. Я родом из Сибири» (2021 г., 37 мин.), посвященный кинорежиссеру, народному артисту СССР И.А. Пырьеву.
- 00.00-00.40 Просмотр видеосюжетов из архива Сибирского рериховского общества «О создании живописных портретов Николая, Елены, Святослава и Юрия Рерихов художником Леопольдом Цесюлевичем» (Музей Н.К. Рериха, г. Новосибирск).
- 01.00-01.45 1035 лет Крещению Руси: Экскурсия «Тайны русской иконы».
- 01.00-01.45 78-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Просветительная программа «Я был и остался солдатом. Жизнь и творчество поэта, Героя Советского Союза М.Ф. Борисова».
- 01.00–01.45 Год наставника и педагога: Просветительная программа «Однажды и на всю жизнь. Страницы жизни и творчества Адриана Топорова».
НА МУЗЕЙНОЙ УСАДЬБЕ (19.00-21.00):
- 19.00-19.15 Открытие музейной программы «Ночь музеев-2023 в ГМИЛИКА».
- 19.15-20.00 Презентация новых объектов музейной историко-экологической тропы «Дворянская усадьба. Культурное пространство и природная среда» (грант Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения).
- 20.00-21.00 Хороводно-игровая программа на музейной усадьбе «Русские вечерки» творческого объединения «Куклы Берегини», ведущая – М. Гарагулина (проводится при условии хорошей погоды).
БЕЛЫЙ ЗАЛ – МИР ИСКУССТВ (19.15-01.00):
- 19.15 – 20.00 Год наставника и педагога: Концертная программа «Музыка сквозь поколения» с участием преподавателей, магистрантов, студентов музыкального факультета Алтайского государственного института культуры (АлтГИК) и учащихся детской школы искусств АлтГИК.
- 20.00-20.50 Концертная программа «От джаза до классики. Многожанровость в поэзии и музыке» с участием педагогов и учащихся Барнаульской детской музыкальной школы № 2.
- 21.00-21.50 Презентация сборника стихотворений и песен «Единое слово» поэтов Алтайского края и Луганской Народной Республики (проект Общественной Алтайской краевой писательской организации Союза писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).
- 22.00-22.45 Творческая встреча с художником П. Шировым на выставке «Тихая отрада».
- 23.00-23.50 150 лет со дня рождения русского композитора С.В. Рахманинова: Концертная программа «Гений на все времена» с участием педагогов и учащихся Барнаульской детской музыкальной школы № 5.
- 00.00-01.00 Год педагога и наставника: Концертная программа «Послушай, музыка вокруг…», посвященная 60-летию Барнаульской детской школы искусств № 4, с участием стипендиата Губернатора Алтайского края, лауреата международных и всероссийских конкурсов С. Щербинина (фортепиано) (преподаватель – заслуженный работник культуры М. Климанова) и лауреата международных и всероссийских конкурсов С. Дюжина (баян) (преподаватель Е. Белая).
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ (19.20-21.00):
- 19.15-21.00 Интерактивная просветительная программа «Места заповедные, родные» Тигирекского государственного природного заповедника, национального парка «Салаир» и Клуба друзей заповедника «Природоград».
- 19.15-21.00 Интерактивная площадка для детей и семейной аудитории «Юннатский кружок» Алтайского краевого детского экологического Центра.
- ТВОРЧЕСКИЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ (19.15-01.00):
- 19.15-20.00 Мастер-класс «Акварельный цветок» на выставке «Вдыхая красоту»; ведущая – Д. Фадина.
- 19.15-21.00 Интерактивная площадка «Музейная почтовая станция» Клуба филокартистов «100 имен. Встречи с интересными людьми» (рассказ о посткроссинге, розыгрыш призов, мастер-класс, отправка почтовых открыток).
- 19.15-21.00 Мастер-класс народного мастера Алтайского края Е. Леонтьевой «Дома всегда ждут. Роспись деревянного домика».
- 19.15-21.00 Мастер-класс «Символика и орнаменты в традиционной Мезенской росписи»; ведущая - Т. Беляева.
- 19.15–23.00 Мастер-класс по городецкой росписи «Букет»; ведущая - преподаватель по художественной росписи по дереву Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Кукушкина.
- 19.15–23.00 Мастер-класс по художественной вышивке «Роспись»; ведущая – преподаватель по художественной вышивке Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Н. Шейкина.
- 19.15–23.00 Мастер-класс «Традиционная тряпичная кукла - Желанница»; ведущая – преподаватель по художественной вышивке Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Мирошниченко.
- 19.15–23.00 Мастер-класс по борецкой росписи «Птица»: ведущая - преподаватель по художественной росписи по дереву Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Литвиненко.
- 21.30-23.00 Просветительная программа «Старомодный приговор» творческого объединения «Куклы Берегини» (руководитель Л. Усольцева, г. Бийск).
- 22.00-23.00 Театрализованные читки «То, что мы любили читать в детстве. Рассказы советских писателей» с участием артистов Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина заслуженной артисткой РФ Г. Чумаковой и лауреатом премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества Л. Хотиевой.
- 23.00-23.45 Мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы «Птица счастья».
- 00.00-00.45 Мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы «На счастье».
- 22.00-01.00 Экспресс-уроки для всех желающих руководителя Центра многострунных инструментов народов Алтая А. Гнездилова «Играем на музыкальных инструментах народов Алтая».
МУЗЕЙНЫЕ КВЕСТЫ, ВИКТОРИНЫ, ИГРЫ И ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ (19.15-00.45):
- 18.40-19.00 Пешеходная экскурсия по улице Л. Толстого «История одной улицы. Большая Тобольская – Льва Толстого» (с площадки Церемонии открытия краевой акции на ул. Мало-Тобольская до усадьбы музея; при условии хорошей погоды).
- 20.00–22.00 Квест для интеллектуалов «Музейная бродилка».
- 21.00-21.45 Культурно-ботанический квест по музею «Дикие, но культурные…» (грант Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения).
- 22.00-22.45 Художественное лото «Природа, запечатленная в красках. Русские традиционные росписи» (грант Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения).
- 23.00-23.45 Викторина «Роберт Рождественский. Эпизоды творческой судьбы» и головоломки со словами «Литературные игры по стихам Р.И. Рождественского».
- 00.00–00.45 Музейная «бродилка»-путаница «Переполох в музее».
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (19.15-21.45):
- 19.15-20.45 Площадка юных художников: Игровая просветительная программа для младшего школьного возраста о том, как дети старшим помогают «Все я делаю для мамы …» с мини-выставкой из фондов музея и частных коллекций.
- 20.00-21.00 Мастер-класс для детей и взрослых «Маска в стиле Пикассо» от Детской школы дизайна «ЖИРАФ».
- 21.00-21.45 Просветительная программа для детей младшего и среднего школьного возраста «Стерегущие золото грифы. Культура скифского периода на Алтае».
- 21.00-21.45 Игровая просветительная программа для детей младшего школьного возраста «Тимур, его команда и другие…».
- Дополнительные услуги (19.15-00.00):
- 19.15–00.00 Аквагрим и блеск-тату от агентства выездных мастер-классов «Творческие люди».
- 19.15-22.00 Благотворительная фотосессия с животными приюта для бездомных собак и кошек «Ласка» г. Барнаула.
- 19.15-00.00 Благотворительная ярмарка с участием Барнаульской группы помощи бездомным животным «Бездомыши».
ВЫСТАВКИ:
- Год педагога и наставника: Выставка документальных материалов «Браво, Маэстро!» к 85-летию дирижера, профессора и общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств РФ Н.А. Корниенко.
- Выставка художественных работ члена Союза художников России П. Широва «Тихая отрада».
- Выставка акварелей Д. Фадиной «Вдыхая красоту».
МУЗЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ:
- «Аллея звезд «Ночи музеев–2023» в ГМИЛИКА: Увековечь свое имя»
- Эксклюзивная фото/видеосъемка в интерьерах музея
- Отдых и развлечения – на усадьбе музея
- Велопарковка на 4 места
4. Музей «Город», пр. Ленина, 111, пр. Ленина, 4 / Толстого, 24.
- 18.00-19.00 Пешеходная экскурсия от ул. Мало-Тобольской до ул. Л. Толстого «У истока главного проспекта».
- 19.00 Открытие акции «Ночь музеев – 2023».
- 19.00-19.15 Выступление ансамбля современного танца «Психея» Алтайского государственного педагогического университета и танцевальной студии «Кекsы». Рук. Баловнева И.С.
- 19.00-02.00 Работа выставки «Скифы Сибири».
- 19.00-02.00 Работа коммерческой выставки «Ледниковый период».
- 19.00-02.00 Работа выставки «Первый в Антарктике».
- 19.00-22.00 Клуб станкового моделизма «Пластмастер».
- 19.00-22.00 Экскурсия по выставке «Скифы Сибири» от художника Николая Марци.
- 19.00-01.00 Аромадегустация парфюмерии Чешской компании «Essens».
- 19.00-02.00 Пункт бесплатного посткроссинга лимитированных открыток, организованный совместно с Почтой России.
- 19.00-02.00 DJ-set от Никиты Глоба и Виктора Клюева.
- 19.00-21.00 Выступление театрально-исторической студии Школы №53 «Былое не забыто».
- 19.15-20.00 Перчаточный кукольный театр по мотивам алтайских писателей «Сказочный сундучок».
- 19.15-19.30 Выступление вокалистки музыкальной школы №2 Гавриловой Софьи, рук. Логинова С.В.
- 19.30-19.45 Показательное выступление Союза Киокушин Карате России, школа карате «Аркуда Додзе».
- 19.30-20.30 Мастер-класс «Волшебный лоскуток: зайчик на пальчик».
- 20.00-21.00 Мастер-класс от Алексея Зауэра «Волшебный разворот».
- 20.00-21.00 Поэтический вечер Валентины Новичихиной «Давайте познакомимся».
- 20.00-24.00 Выступление музыкальных групп «Академия художеств», «Волны», «Ваниль», «Горизонталь».
- 21.00–21.30 Научно-развлекательная шоу программа «Тесла».
- 21.30-23.30 Мастер-класс «Крылатые ключи. Мир Гарри Поттера».
- 21.30-21.45 Викторина «Знаешь ли ты Барнаул?».
- 21.45-23.00 Мастер-класс по каллиграфии «Лента линий».
- 22.00-24.00 «Были и небыли Барнаула».
- 22.00-24.00 Музыкальное выступление Ильи Небо и группы «Moro».
- 23.00-23.30 Лекция «История из склепа».
- 23.45-00.00 Викторина «Знаешь ли ты Барнаул?».
- 00.15-00.45 Лекция «История из склепа».
Дополнительные услуги:
- 19.00-01.00 Аквагрим от парка «Лесная сказка».
- 19.00-02.00 Мастер-класс по созданию оберегов, брелков, подвесок в технике мозаика из витражного стекла от студии «Алтайвитраж».
- 19.00-21.00 Мастер-класс «Хедгам».
- 19.00-21.00 Мастер-класс «Крио-мороженое».
- 20.30-21.30 Мастер-класс «Знакомство с каллиграфией остроконечным пером» от Ольги Алексеенко.
- 21.30-24.00 Мастер-класс «Хедгам».
- 21.30-24.00 Мастер-класс «Крио-мороженое».
Выставочный зал музея «Город», пр-т Ленина, 111.
- 19.00-23.00 Работа выставки ВТОО СХ «Краски мая».
- 19.00-23.00 Работа выставки народно-художественного промысла «Турина гора» «Люди одного огня» к 30-летию промысла.
- 19.00-23.00 Творческий уголок: Мега-раскраски.
- 19.00-20.00 Бумажный мастер-класс для маленьких «Нарядные кошки» 6+.
- 19.00-20.00 Музыкальный спектакль для семейного просмотра «Музыкальный эликсир времени» от театральной студии «Кидс-шоу», руководитель Вероника Стародубова.
- 20.00-21.00 Мастер-класс по созданию керамической брошки от мастерской «Штуки» Марина Кунина.
- 20.00-21.00 Граффити-перформанс от Анатолия Капитонова.
- 20.00-21.00 Мастер-класс «Карманный житель» (грунтованный текстиль).
- 20.00-20.30 Экскурсия по выставке «Краски мая».
- 20.30-21.00 Выступление учеников и преподавателя ДМШ № 2 (преподаватель Неонила Нойкина).
- 21.00-22.00 Мультимедийная программа «Художники-фронтовики Алтая».
- 21.00-22.00 Мастер-класс «Скоро лето» (бусики).
- 21.30-22.30 Боди-арт от Ивана Ильющенко
- 21.00-23.00 DJ set от John Shepard.
- 22.30 Розыгрыш фирменных футболок по входным билетам.
Дополнительные услуги:
- 19.00-22.00 Мастер-класс «Открытка в смешанной технике» от Маргариты Романовсковой.
- 19.00-21.00 Аквагрим.
- 19.00-23.00 Ярмарка керамических изделий от мастерской «Штуки».
- 19.00-23.00 Ярмарка вязаных игрушек от Натальи Махнёвой.
5. Художественный салон-галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а.
- 19.00-23.00 Выставка «ЛЮДИ ОДНОГО ОГНЯ», посвященная 35-летию НХП «ТУРИНА ГОРА». В экспозиции - лучшие образчики ТУРИНОГОРСКОЙ керамики, а также живопись алтайских художников из собрания галереи «ТУРИНА ГОРА».
- 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Обзорные экскурсии об истории становления и произведениях промысла от Левиной Екатерины, искусствоведа галереи.
- 19.00-23.00 «Чудные сны Алтая». Мастер-класс по изготовлению масок в шаманском стиле мастера-бутофора Марии Кривоченко. Предварительная запись по т. 8-913-234-90-74.
- 20.00-21.00 «Кукольные истории, или вся красота в деталях». Авторская программа кукольницы Татьяны Калининой. Мастерица расскажет о тонкостях создания авторской куклы. Представит вниманию личную коллекцию, а также поделится секретом создания всевозможных миниатюрных аксессуаров к своим куколкам.
6. Музей «Мир времени», ул. А. Матросова, 12.
- 18.00-18.15 Открытие акции «Ночь музеев -2023».
- 18.15-19.00 Обзорная экскурсия по музею «Унесенные Временем» (о загадочных экспонатах).
- 19.30-20.00 Презентация мини-выставки «От пера до шариковой ручки».
Мини-экскурсии:
- 20.00-20.30 «Мужское и женское», из истории вещей.
- 20.30-21.00 «Кому как верят, тому так и мерят», из истории метрологии.
- 21.00-21.30 «О самом главном», из истории медицины.
- 21.30-22.00 «Время - деньги», из истории бонистики и нумизматики.
- 22.00-22.30 «Чай пить – не дрова рубить», из истории чаепития в России.
- 22.30-02.00 Экскурсии по заявкам каждые 30 минут.
7. Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека», ул. Ползунова, 42.
19.00–24.00 Праздничная уличная программа (площадка перед зданием):
20.00 Торжественное открытие акции «Ночь музеев» – 2023.
20.00–21.30 «ЛЕГЕНДАрное» застолье в Горной аптеке вместе с Торговой маркой «Легенды Алтая».
22.00–24.00 Музыкальный вечер с группой «Играй Гормон».
19.00–23.00 Театрализованная экскурсия «В гостях у провизора» в музее истории аптечного дела (каждые 30 минут, последняя экскурсия в 23.00).
19.00–23.00 «Театр теней», в рамках 270-летия Горной аптеки, легенды города Барнаула в исполнении Алены Елясовой, актрисы театра кукол «Сказка» (каждые 30 минут, последняя программа в 22.30).
19.00–23.00 «Магический сеанс» – городские легенды, общение с духами старого Барнаула, удивительные опыты и загадки подсознания от Константина Семенова в старинных подвалах Горной Аптеки (каждые 30 минут, последний сеанс в 22.30).
19.00–23.00 «Пчелиный светильник» – мастер-класс по изготовлению ароматной свечи из пчелиной вощины (каждый час, последний МК в 22.00).
8. Музей истории развития образования города Барнаула, ул. Союза Республик, 44.
- 18.00 Открытие акции «Ночь музеев - 2023».
- 18.00-22.00 Каждый час – Экскурсия по экспозициям музея (Какоткина О.В., руководитель структурного подразделения МБУ ДО «БГДЮЦ»; Берглезова Е.П., методист МБУ ДО «БГДЮЦ»): «Образование Барнаула в XVIII-XIX вв»; «Барнаул в годы Советской власти»; «Барнаул в годы Великой Отечественной войны».
- 19.00-19.30 Награждение победителей открытого городского конкурса интерактивного искусства «Твой выбор» (Какоткина О.В., руководитель Музея истории развития образования г. Барнаула).
- 19.00-20.00 Путешествие в «Страну мастеров» (серия выставок и мастер-классов).
- 20.00-21.00 Конкурс рисунков на асфальте «Солнечные зайчики» (Берглезова Е.П., методист МБУ ДО «БГДЮЦ»).
- 19.00-22.00 Кинозал Музея истории развития образования города Барнаула:
- 19.00-19.45 «Барнаул в панораме веков» (к 85-летию Алтайского края).
- 19.45-20.30 «Барнаул 1941-1945».
- 20.30-21.15 «Дорога памяти нашей» – фильм о Валерии Золотухине.
- 21.15–22.00 «Жизнь крестьянского сына» – фильм о Михаиле Калашникове.
Дополнительные услуги:
- Фотосъемка.
- Видеосъемка в интерьерах музея.
- Возможна предварительная запись на мастер-классы.
9. Выставочные залы Барнаульской детской школы искусств № 6, ул. Малахова, 144а.
- 17.00 Открытие акции «Ночь музеев -2023». Концерт «Учитель, славлю имя твоё!», посвященный году педагога и наставника.
- 19.00 Открытие городской выставки «Добрый волшебник». Подведение итогов, награждение победителей конкурса «Добрый волшебник».
- 17.00-21.00 Выставка работ преподавателей школы искусств №6 «Весь этот мир творит учитель».
- 18.30–20.30 Мастер – классы педагогов ДШИ №6.
10. Детская картинная галерея «Лукоморье», ул. Юрина, 210.
- 18.00-18.15 Открытие всероссийской акции «Ночь музеев-2023».
- 18.00-21.00 «Сказочная страна». Выставка итоговых работ по декоративно-прикладному искусству учащихся выпускных классов МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула (1 этаж).
- 18.00-21.00 «Этот огромный мир». Выставка коллективных работ учащихся младшего отделения МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула (1этаж)
- 18.15-19.00 «Василий Андреев – русский патриот, педагог, виртуоз – балалаечник. К 135 - летию создания Великорусского оркестра». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 8 г. Барнаула».
- 19.00-19.30 «Юмор великих». Выступление преподавателя МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула Захаровой Е.А.
- 19.30-20.15 «Дарите музыку друг другу». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 3 г. Барнаула».
- 20.15-20.50 «Весь этот мир творит учитель». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Барнаула».
- «Мастерская»:
- 18.00-21.00 «Умные странички». Мастер-класс по изготовлению книжных закладок из цветной бумаги (вед. Мурзина Н.Г.).
- 19.00-21.00 «Весенний цветок». Мастер-класс по кинусайга (пэчворк без иглы) (вед. Есева Т.А.).
- 19.00-21.00 «Домик для ключа». Мастер-класс по изготовлению ключницы из дерева (вед. Толматова Т.Ю.).
- 19.00-21.00 «Весенние птички». Мастер-класс по изготовлению птички из бумаги с элементами аппликации и оригами (вед. Адасикова Н.В.).
- В течение акции: Ваш экспресс-портрет на заказ от художников Зои Гузеевой. Фотосъемка, видеосъемка.
11. Галерея «UNIVERSUM» факультета искусств и дизайна АлтГУ, ул. Димитрова, 66.
- 16.00-23.00 Выставочные проекты.
Холл концертного зала АлтГУ:
- 16.00 Торжественное открытие программы «Ночь музеев в АлтГУ» (Л.И. Нехвядович, д-р искусствоведения, профессор, директор Институт гуманитарных наук АлтГУ, И.В. Черняева кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедры искусств ИГН АлтГУ, Ю.В. Кирюшина, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой культурологии и дизайна ИГН АлтГУ).
- 16.10 Вручение благодарственных писем студентам ИГН за творческую активность (Е.В. Русакович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств, заведующий галереи Universum ИГН АлтГУ).
- 16.30 Награждение победителей международного конкурса художественного творчества «Мой край, моя семья, мой учитель» (Н.В. Гречнева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств ИГН АлтГУ).
- 17.00-20.00 Выступления творческих коллективов и театральных студий АлтГУ: музыкальная программа «Музыкальное обозрение» подготовлена преподавателями и студентами направления «Музыкально-инструментальное искусство» Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.
- 17.00-20.00 «Аквагрим» от мастера-гримера Юлии Кузнецовой.
- 17.00-18.00 Мастер-классы:
- Мастер-класс по живописи «Акварельная зарядка» Наталья Гречнева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ.
- Мастер-класс по мокрому валянию «Майский день» Ксения Чернова, гр. 1384з.
- Мастер-класс «Художественная роспись по дереву» Варнавская Василина, гр. 1394 (руководитель Елена Балакина, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).
- Мастер-класс по узелковой технике батика «Волшебный узелок» Вера Бочковская, кандидат исторических наук, член СХР, доцент кафедры искусств АлтГУ.
- 18.00-19.00 Мастер-классы:
- Мастер-класс по скетчингу «Космические путешествие» Варвара Весна, гр.1394зУ.
- Мастер-класс «Натюрморт в технике линейный скетчинг» Панова Екатерина, гр.1304а (руководитель Ольга Комарова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).
- Мастер-класс «Текстильная кукла» Злата Гусева, Вера Суворова, Надежда Куликова, гр. 8.109 (руководитель Анна Нечаева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).
- Мастер-класс «Изучение техники трафаретной росписи стен» Анастасия Симонова, гр. 1394 (руководитель Елена Балакина, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).
- 19.00-20.00 Workshop «Модные тренды: от идеи до реализации», модные аксессуары сезона весна-лето 2023, презентация студенческих коллекций (Оксана Бацына, доцент кафедры искусств АлтГУ).
- 19.00-20.00 Мастер-класс «Магниты и подвески из папье-маше с использованием сухоцветов» Мирошникова Софья, гр. 8.109 (руководитель Анна Нечаева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).
- 19.00-20.00 Мастер-класс по изготовлению сувенира «Корзиночка счастья» Ксения Долбилина, гр.1394 (руководитель Юлия Кирюшина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).
- 20.00-21.00 Презентация студенческой коллекции «Тренды весны», мастер-класс по изготовлению модного аксессуара «Универ-кафе» (Диларам Сердюкова, старший преподаватель кафедры искусств АлтГУ)
- 20.00-21.00 Мастер-класс «Роспись тарелок из гипса» Анна Новикова, Вероника Скандакова, Елена Акулова, гр. 8.109 (руководитель Анна Нечаева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).
- 20.00-21.00 Мастер-класс по росписи на ткани «Russian print» (Елена Русакович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).
- 20.00-22.00 Открытый лекторий:
- 20.00-21.00 «Нейросеть как инструмент креатива» (Ольга Шелюгина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).
- 21.00-22.00 «Молодежное не значит современное: Молодое искусство Сибири» (Михаил Чурилов, искусствовед, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).
Дополнительные услуги:
- 16.00—23.00 Работают талантливые специалисты общества фотографов АлтГУ.
- 16.00—23.00 Работает университетская лавка (буфет).
12. Центр истории и культуры Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, ул. Димитрова, 73
- 19.00–19.10 Открытие акции «Ночь музеев - 2023».
- 19.15–19.45 Танцевально-театрализованное представление Клуба старинных танцев АлтГТУ «О, танец, ты мечты моей стремленье!».
- 19.30–22.30 Экскурсии в Центр детского научного и инженерно-технического творчества АлтГТУ «Наследники Ползунова».
- 19.10-21.45 «Химический квест».
- 19.30–22.00 Фабрика гениев. Робототехника.
- 19.10–22.00 Демонстрация детских диафильмов «Сказочный калейдоскоп».
- 19.30–23.00 «Я готов Zащищать ОтечестVо!» Выставка бронетанковой техники и военного снаряжения Российской армии Военного учебного центра АлтГТУ.
- 19.30–23.00 Демонстрация предметов истории и культуры АлтГТУ.
- 19.30–23.00 Выставка счётно-измерительной и компьютерной техники.
- 19.30–22.30 Выставка «Наука о земле. Горные породы и минералы мира и Алтайского края».
- 19.30–22.30 Выставка «История развития геодезического оборудования – от мерной ленты до космических технологий».
- 19.30–22.30 Мастер-класс «Технология Умный дом на службе человека».
- 19.30–22.30 Мастер-класс «Создание модели дачного дома в графической системе Архикад».
- 19.30–22.30 Мастер-класс «Оценка качества дорожных покрытий автомобильных дорог с помощью современного оборудования».
- 19.30–22.30 Мастер-класс «Построй свою мечту BIM Технология информационного моделирования зданий».
- 19.30-22.30 Мастер-класс «Диагностика ходовой части современного автомобиля».
- 19.00-22.00 Интерактивная архитектурная инсталляция студентов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ «Другая сторона».
- 19.30–23.00 Выставка работ преподавателей кафедры «Изобразительное искусство», посвященная 20-летию кафедры.
- 19.30–22.00 Челлендж «Национальное приветствие».
- 19.30–22.00 Мастер-класс «Письменность народов мира».
- 20.00–21.00 Калейдоскоп потрясающих физических экспериментов «Физика от А до Я».
- 21.15–22.00 Феерическое шоу химических экспериментов «Тайны удивительного мира химии».
- 22.15–22.45 Музыкально-театрализованное представление «Поверь в мечту».
13. Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, ул. Димитрова, 66.
- 15.30–16.30 Открытие экспозиции музея для осмотра. Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Алтай в древности».
- 16.30–17.00 Презентация новой выставки «Древние всадники Алтая». Выставка уникальных предметов конской амуниции из фондов музея.
- 17.00-18.00 Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Алтай в древности».
- 18.00–18.30 Презентация «Виртуального музея Большой Алтай – прародина тюрков». Представление 3D – моделей, артефактов древнетюркского искусства.
- 19.00-20.00 Экскурсия по экспозиции музея «Алтай в скифское время».
- 20.30 Викторина - Квиз «Алтай: от древности до современности» - победители получат призы.
- 20.00-21.00 Экскурсия по экспозиции «Древние культуры Алтая».
- 21.00-22.00 Экскурсия по экспозиции «Древнее население Алтая: Артефакты антропологическая коллекция музея».
14. Историко-краеведческий музей АлтГПУ, ул. Молодежная, 55.
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ:
- 19.00-22.00 «Игроделы»: культурно-игровая площадка для детей (3 этаж, ауд. 325).
- 20.00-22.00 «Сказки спрятались в музее»: театрально-игровая программа (3 этаж, ауд. 322).
- 21.00-21.30 «Кто хочет стать археологом?»: игра-викторина (3 этаж, ауд. 317).
- 21.30-22.30 «Мир старинных вещей»: экскурсия-игра (3 этаж, ауд. 317).
ЭКСКУРСИИ:
- 19.00-19.30 «История музейного собрания»: обзорная экскурсия (3 этаж, ауд. 317).
- 19.30-20.00 «”Добра та речь, что в избе есть печь”: семейный быт крестьян Алтая»: тематическая экскурсия (3 этаж, ауд. 317).
- 20.00-20.30 «Война и мир в эпоху раннего железа»: интерактивная экскурсия (3 этаж, ауд. 317).
МАСТЕР-КЛАССЫ:
- 19.00-22.00 «Цветочная история» (цветы из фоамирана, канзаши, шерстяная акварель, декупаж) (4 этаж, ауд. 409).
- 19.00-23.00 «Бумажная палеонтология» (оригами, аппликация и др.) (3 этаж, ауд. 317).
15. Музей анатомии животных АГАУ, ул. Мерзликина, 8, корпус 7б, ауд. 24, 28, 120.
- 18.00-22.00 Осмотр экспозиций препаратов с экскурсоводом.18.00-21.30 Мастер – класс «Изготовление музейного препарата».
- 18.00-21.30 Мастер – класс «Еда полезная и нет».
16. Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги (2 площадки), ул. Привокзальная, 14, пл. Победы, 8
- 19.00-02.00 Тематические экскурсии по экспозиционным залам выставочного центра.
- 19.00-02.00 Пешеходные экскурсии по территории эксплуатационного локомотивного депо Барнаул (веерная часть):
- 19.00-02.00 Презентации:.
- В экспозиционном зале «Пульс стальных магистралей» представлена выставка творческих работ победителей XVIII Регионального конкурса «Железная дорога глазами детей».
- В мультимедийном зале (2 этаж выставочного центра) посетители смогут посмотреть документальные фильмы и презентации.
- История Российских железных дорог, Западно-Сибирской железной дороги, строительство железной дороги на Алтае.
- О героизме железнодорожников в годы Великой Отечественной войны расскажут фильмы: «Эшелоны идут на Берлин», «Дороги Победы», «Локомотивы Победы», «Лучший клип о войне», «80 – летию Сталинградской битвы посвящается…», «Кто для тебя герой?» и другие;
- К 85-летию образования Железнодорожного района г. Барнаула состоится презентация видеоролика «Мой Барнаул» и показ видеофильмов о жизни и деятельности знаменитых людей Алтайского края: И.И. Ползунова, М. Т. Калашникова, Г.С. Титова, В.М. Шукшина.
- Возможность отправиться в путешествие по железной дороге Алтая и познакомиться с историей железнодорожных станций в формате аудиоспектаклей будет у всех желающих!
- Школьников и студентов ждут увлекательные интерактивные викторины по истории железных дорог мира, Российской железной дороги, Западно – Сибирской магистрали и Алтайской железной дороги.
- Дети и родители смогут увидеть социальные ролики на тему «На пути железнодорожном будь предельно осторожным!».
- Музыкальные композиции на тему железной дороги станут прекрасным подарком для всех гостей мероприятия!
- 19.30-22.00 Работа концертной площадки по адресу: площадь Победы, 8 (за зданием Алтайского территориального управления дороги):
- Выступление вокальной группы ветеранов–железнодорожников «Попутчики».
- Танцевально–игровая программа «Русские хороводы».
- Желающих приглашают сделать фотосессии на интерактивных площадках «Ночи музеев – 2023»!
17. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ул. Интернациональная, 58.
- 19.00-02.00 Экскурсия «История развития пожарного дела в России и на Алтае, пожарная техника, средства индивидуальной защиты», (каждые 20 минут).
- 19.00-21.00 Демонстрация современных и ретро-пожарных автомобилей на фасаде 1 пожарно-спасательной части.
Дополнительные услуги:
- Фотографирование в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных.
18. Музей истории дорог Алтая КГКУ «АЛТАЙАВТОДОР», пл. Баварина, 17.
- 18.00 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев».
- 18.30 Памятники науки и техники федерального значения нач. ХХ в. в уникальной коллекции Музея дорожной техники: локомобиль, камнедробилка, паровой котел.
- 19.00 Из собрания Музея дорожной техники. Ретроавтомобили первой половины ХХ в.
- 19.30 Есть опыт у дорожников Алтая: дороги строить, возводить мосты.
- 19.30 Музей дорожной техники представляет уникальную коллекцию нач. ХХ в.: локомобиль, камнедробилка, паровой котел.
- 20.00 Ретроавтомобили первой половины ХХ в. - из собрания Музея дорожной техники.
- 20.00 Дорога, уходящая в горы. Чуйский тракт.
- 21.00 Есть опыт у дорожников Алтая: дороги строить, возводить мосты.
- 21.30 Чуйский тракт – наследие и детище многих поколений дорожников Алтая.
- 22.30 Бойцы 71-го дорожно-эксплуатационного полка с Алтая на дорогах Волховского фронта. 1941-1943 гг.
- 23.00 Люди. События. Факты…в дорожной истории Алтая –мультимедийная программа.
- 00.00 Школа передового опыта «Лучший по профессии» КГКУ «Алтайавтодор» - школа профессионального мастерства дорожников края.
- 01.00 Шедевры из наследия колыванских мастеров-камнерезов (экскурсия с мультимедийной программой).
Творческие выступления партнеров в залах музея
- 18.30-19.20 «Круглый год земледельца». Фольклорно-этнографическая программа с реконструкцией традиционных русских обрядов из цикла «Народный календарь» - в исполнении народного самодеятельного коллектива Алтайского края, фольклорного ансамбля «СТРЕЛА» КГБПОУ «АКККиИ».
- 18.30-19.00, 19.50-20.20 «Наследие предков cвоих мы взяли в дорогу с собой» - программа, отражающая традиции переселенцев на Алтае –с участием народных ансамблей: «Ашекилень» (ДК «Южный»); «Вячоркi» (АКОО «Центр белорусской культуры»); «Дуслар» (АКОО «Центр татарской культуры «Дулкын»); представителей АКОО «Центр литовской культуры»; танцевальной группы «Второе дыхание».
- 19.00-19.40 «Вместе весело шагать…по дорогам» - концертную программу с исполнением классических и современных произведений на гитаре - представляют учащиеся 1-3 классов и педагоги МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2».
- 20.20-21.00 «Разноцветные семейки…» - спектакль в жанре «миниатюра», по стихам популярных детских поэтов А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского и др. - исполняет студенческий театр «СТРЕКОЗА» кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК.
- 20.30-22.30 «Нашей жизни дороги – это опыт и наши уроки» - программа авторских стихов, баллад и песен о дорогах и дорожниках, о любви, верности и дружбе.
Дополнительные услуги:
18.00-00.00 «Вся наша жизнь - мосты…» - фотовыставка из истории Мостоотряда-96 ОАО «Сибмост».
18.00-00.00 Для наших гостей всех возрастов будут открыты три площадки:
- Музей истории дорог Алтая,
- Выставка дорожной техники,
- Творческая аудитория (Учебный центр дорожного хозяйства Алтайского края).
18.00-00.00 Работают фотозоны на всех площадках: селфи в интерьерах, на фоне экспонатов - в залах музея; фото- видеосъемка.
19. Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина, ул. Анатолия,130 (пересечение Анатолия -Красноармейский пр-т).
- 19.00-19.10 Открытие акции «Ночь музеев-2023».
- 19.00-01.00 Уникальный музейный продукт «Без прошлого - нет будушего!»
В программе:
- 19.00–23.00 Интерактивная экскурсия «Защити своего железного друга».
- 19.00–23.00 Фотосессия с киногероями.
- 19.00–23.00 Вкуснейшая полевая кухня.
- 19.00–23.00 Антикварная лавка.
- 19.00–23.00 Учебный комплекс «Переобуй коня» (предварительная запись).
- 19.10–23.00 Мужской игровой уголок «Гараж – досуг» (предварительная запись).
- 19.10–23.00 VR/AV (виртуальная реальность) «Эх, прокачусь!» (предварительная запись).
- 19.10–23.00 Ретро-просмотр «Берегись автомобиля!» (предварительная запись).
- 19.10–01.00 Экскурсии:
- 19.10-20.00 «Ретро-машины». «Автомобиль до автомобиля». Обзорная экскурсия по музею.
- 20.00-21.00 «Военная техника». «Внедорожники». Обзорная экскурсия по музею.
- 21.00-22.00 «Советский автопром». «Первые американские автомобили». Обзорная экскурсия по музею.
- 22.00-23.00 «Дизайн и стайлинг автомобилей из прошлого в настоящее». Обзорная экскурсия по музею.
- 23.00-23.00 «Концепт-кары и прототипы». Обзорная экскурсия по музею.
- 00.00-01.00 «Самые престижные автомобили». Обзорная экскурсия по музею.
- 01.00-01.00 «Оригинальные и популярные автомобили». Обзорная экскурсия по музею.
- 19.00–01.00 Показ экспозиции музея и выставки отмычек(предварительная запись).
- 19.10–23.00 Викторина «Российская космонавтика».
- 19.10–23.00 Викторина «Про100кино».
- 20.00–00.00 Фотографирование на мотоцикле «Урал» (с героем из к/ф «Берегись автомобиля»).
- 19.10–23.00 Викторина «Мифы древней Греции».
- 19.10–23.00 Психологическая разгрузка для водителей «Маска» (разбей свою проблему (изготовление лица противника из гипса) и съешь свою проблему (изготовление лица противника из торта).
- 19.00-23.00 Выставка работ «100 лет BMW» (выставка масок: в виде дорожных знаков (въезд запрещен, слепой водитель, глухой водитель, инь и янь и другие); конфеты в виде дорожных знаков - подарок сотруднику ДПС).
Дополнительные услуги:
- Фото-видеосъемка в костюме спасателя.
- Мастер-класс по раскрашиванию гипсовых машинок (для детей от 6 лет).
- Продажа сувениров от музея АВТОУГОНА.
- Продажа игрушек (моделей радиоуправляемых автомобилей и др.).
- Чеканка (своими руками) памятной монеты музея Автоугона им. Р. Дульцева-Деточкина.
- 19.00-19.10 Открытие акции «Ночь музеев-2023».
- 19.10-00.00 Обзорная экскурсия по музею.
- 19.10-00.00 Экскурсия «У русской печи». А вы мылись в русской печи? Об этом можно узнать в нашем музее.
- 19.10–00.00 «История улицы Анатолия» - названия улицы с момента ее существования.
- 19.10–00.00 Экскурсия «Изба портного Павла Фролова».
- 19.10–00.00 Во времена наших прадедов не было ни мыла, ни шампуня. Хотите узнать, как и чем раньше мыли голову и стирали бельё? Ответы на все вопросы только у нас!
- 19.10–00.00 В музее вы можете увидеть пылесос «Сатурн», посвященный первому полету в космос Юрия Гагарина.
- 19.10–00.00 Обучение мастерству шитья на швейной машинке с ручным приводом Подольского Механического Завода (каждые 30 минут) (предварительная запись).
- 19.10–00.00 У нас в музее вы можете попробовать вкуснейшую гречневую кашу из русской печи. Половину всей гречихи в России выращивают у нас на Алтае. Гречка – экологически чистый продукт и считается национальным русским блюдом.
- 19.10-00.00 Обучение мастерству: как замесить тесто и как испечь калачи в русской печи (предварительная запись).
- 19.10-00.00 Ярмарка трендовых изделий «Сделано в СССР».
- 19.10-00.00 Эксклюзивное выставочное пространство Черепашуриум «Остров черепах-Тортила» Новинка!
- 19.10-00.00 Развлекательная программа от Ансамбля русской песни «Душевный разговор» и «Марьюшка». Художественный руководитель А.А. Бердников.
- 19.10-00.00 Сувенирная лавка.
Работает музейная фотозона «Сделай незабываемое селфи»:
- Фото в русском сарафане с русской прялкой и самоваром.
- Фото в русской косоворотке и фуражке с цветком.
- Фото у памятника влюбленным.
- Фото «Заведу патефон».
- «Тантамарески».
20. Музей «Мир камня», ул. Ползунова, 39 (вход со двора).
Пешеходная экскурсия «Барнаульский сереброплавильный завод». Место, с которого начинался город. Прикоснитесь к старинным кирпичам самых загадочных зданий в Барнауле!
Время начала экскурсий: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.
Группы формируются по предварительной записи по тел. 8 (3852) 69-14-70. Количество мест ограничено.
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА:
- 13.00–15.00 Экскурсии по музею для детей.
- 15.00–19.00 ИГРОТЕКА: конкурсы, викторины, беспроигрышная лотерея.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА:
- 19.00 Официальное открытие акции «Ночь музеев-2023» в «Мире камня».
- 19.00—02.00 Экскурсии в музее по темам: «Богатство недр Алтая», «Минералы мира: драгоценные и поделочные камни», «Строение Земли и горные породы», «Удивительные формы кристаллов», «Каменная сказка пещер»., «Неподдельная красота: искусство алтайских камнерезов», «Палеонтология: история жизни на Земле».
- 19.30 Экскурсия «Открой свой Алтай!».
Презентация экскурсионных туров от музея «Мир камня»:
- «Алтай рудный и камнерезный» (г. Змеиногорск, с. Колывань).
- «По демидовским следам» (Краснощековский р-н).
- «Край малиновых озер и соленых берегов» (Славгород, Бурсоль, Яровое).
- «Край синей горы и белого озера» (Курьинский р-н, г. Синюха).
- «Камнесамоцветная кладовая» (Каменушинское месторождение Кемеровская обл.).
21. Музей истории АГМУ и медицины Алтая, ул. Папанинцев, 126.
- 19.00 Открытие мемориальной экспозиции, посвященной основателям кафедры госпитальной хирургии, д.м.н. проф. Овчинникову А.В., д.м.н. проф. Гервазиеву В.Б. и кафедре.
- 19.00–02.00 Обзорные экскурсии по залам музея по разделам истории медицины Алтая: Медицина XVIII – XIX вв., Народная медицина, Китайская, вьетнамская медицина, Развитие курортного дела на Алтае, История развития медицины малых коренных народов Алтая (телеуты, тубалары и др.), История развития аптечного дела на Алтае, История развития лучевой диагностики, Семипалатинский полигон и его влияние на здоровье жителей Алтая, История развития санитарной службы, История развития стоматологии, Сестринское дело на Алтае, Алтай, медицина и космос, Мемориальный кабинет профессора В.И. Киселева, Экспозиция, посвященная эпидемии COVID – 19.
- 19.00-02.00 Вечер памяти, посвященный первому ректору АГМИ, к.м.н., доц. Рахтанову П.П., в честь 125-летия со дня его рождения.
22. Клуб – музей частных коллекций, пр. Ленина, 107.
- 18.00-20.00 Экскурсия «Педальные машинки» (уличная экспозиция).
- 19.00-20.00 Экскурсия «Советский Новый год. История, традиции, персонажи».
- 20.00-21.00 Экскурсия «Игрушки детства СССР».
- 21.00-00.00 Обзорные экскурсии по залам музея.
Филиал музея советской теле-радио аппаратуры по адресу: пр-т Калинина, 10:
- 18.00-00.00 Экскурсия «Обзор по музею теле-радио техники СССР».
А также приглашаем дополнительно в наш новый филиал музея советского быта по адресу: ул. Партизанская, 81:
- 19.00-00.00 Экскурсия «Обзор по новому музею быта СССР».
23. Выставочная площадка парка культуры и отдыха «Центральный», пр. Социалистический, 11.
- 19.00-19.40 5D-экскурсия «У закрытых ворот» (сбор группы на ул. Мало-Тобольская).
- 19.00-19.40 Интерактивная викторина «Парк Центральный: что было, есть и будет» (сбор группы у ворот № 3).
- 19.00-20.00 Концертная программа (площадка перед главным входом).
- 19.00-21.00 Акция «Детство – это…».
- 19.00-21.00 Фотовыставка «История парка в кадре».
- 19.00-21.00 Фотовыставка «А вы знали?... Интересное о парке».
- 19.00-21.00 Ярмарка ремесел, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
- 19.00-21.00 Интерактивная игровая площадка «По следам В.К. Штильке».
- 19.30-20.00 Презентация настольной игры-бродилки «От первой улицы до парка с историей».
- 20.00-20.40 5D-экскурсия «У закрытых ворот» (сбор группы у ворот №1).
- 20.00-20.40 Интерактивная викторина «Парк Центральный: что было, есть и будет» (сбор группы у ворот №3).
- 20.00-20.40 Презентация настольной игры-бродилки «От первой улицы до парка с историей».
- 20.00-22.00 Развлекательная ретро-дискотека с участием группы ECLIPSE (площадка перед главным входом).
24. Выставочная площадка парка культуры и отдыха «Изумрудный», пр-кт Сибирский, 38 /пр-кт Комсомольский, 128, парк «Изумрудный».
- 16.00-19.00 Праздничная программа «Детство навсегда!». Выступление творческих коллективов города Барнаула, анимационная развлекательная программа по мотивам советских мультфильмов с конкурсами и призами.
- 16.00 Торжественное открытие пруда парка «Изумрудный» после реконструкции.
- 16.00-17.00 Показательные выступления радиоуправляемых моделей кораблей от ЦДЮТТ Ленинского района г. Барнаула и Федерации судомодельного спорта Алтайского края.
- 16.00-17.00 Биологическая экскурсия «Путешествие муравья». Проводит кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Татьяна Антоненко.
- 16.00-19.00 Выставка-продажа экзотических животных «Не ходите, дети, в Африку гулять!».
- 16.00-21.00 Выставка ретро-открыток и игрушек «Я был когда-то странной игрушкой безымянной».
- 17.00-18.00 Мастер-класс по изготовлению простейших моделей кораблей.
- 17.00-18.00 Экскурсия «Меланжевый - лучший парк Барнаула» от краеведа, кандидата исторических наук Данила Дегтярева (сбор у верстового столба).
- 17.00-19.00 Мастер-классы по лентоплетению, бисероплетению и др.
- 19.00-20.00 Выступление Барнаульского духового оркестра с программой «В городском саду играет...».
- 20.00-22.00 Танцевальная программа «Танцуют все!».12.00-20.00 Выставка-продажа изделий ручной работы мастеров-ремесленников Алтайского края.
25. Музей природы института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, пр. Ленина, 61 (вход со стороны правительства Алтайского края), ауд. 403 (4 этаж).
- 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00 Обзорные экскурсии по экспозициям музея.
В ходе знакомства с экспозицией музея будут проведены обзорные экскурсии: птицы, звери и рыбы Алтайского края и не только, в том числе, и редкие виды. Посетители окунутся в «Чарующий мир раковин» и прикоснутся к разноцветью тропических бабочек, познакомятся с удивительным миром шишек, плодов и ботанических раритетов, а также с палеонтологическими находками края, вариантами рогов сибирской косули и другими экспонатами.
26. Музей истории Октябрьского района МБОУ «СОШ №31», ул. Чудненко, 62.
- 18.00-18.10 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».
- 18.10-20.30 Работа столов с настольными играми, разработанными активистами музея.
- 18.10-20.30 Уличные игры.
- 18.10-18.20, 19.00-19.20 Экскурсия по выставке «Образование Алтайского края и Октябрьского района». Экскурсоводы музея.
- 18.30-19.00, 19.30-20.00 Экскурсия по выставке «История МБОУ «СОШ №31». Экскурсоводы музея.
- 18.10-18.30 Мастер-класс «Кукла из ниток».
- 19.00-19.30 Мастер-класс «Ткачество».
- 20.00-20.30 Обзорная экскурсия по Музею истории Октябрьского района.
- 20.00-20.30 Мастер-класс «Как определить минерал».
- 20.30-21.00 Закрытие акции.
27. Музей «Боевой Славы 56 ГСКСД», Музей Истории МБОУ «Гимназия № 42», пр. Красноармейский, 133.
- 17.00-17.05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».
- 17.05-17.35 Виртуальная экскурсия по «Истории Гимназии № 42». Выставка «Прошлое и настоящее». Экскурсоводы музея.
- 17.35-18.05 Презентация книги «Записки солдата». Выставка фронтовых записок Трухина Н.М., старшего сержанта бойца Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Бабич Г.Б.
- 18.05-19.05 Мастер-класс по созданию бумажной пилотки.
- 18.35-19.05 Презентация книги. Выставка фронтового архива. Экскурсоводы музея.
- 19.05-19.40 Экскурсия по выставке рисунка Розэ С.М.
- 19.00-20.00 Исполнение песен военных лет под гитару. Поем с Азаровым С.П.
- 17.00-20.00 Выставка творческих работ учащихся школы «История войны в моей семье».
28. Народный музей истории органов государственной безопасности МБОУ «Лицей №52», ул. Тимуровская, д. 33.
- 17.00-17. 05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».
- 17.05-17.30 Выставка «Мир моих увлечений». Филателия. Мастер-класс по по отклеиванию почтовых марок. Экскурсоводы музея.
- 17.30-18.00 Выставка «Мир моих увлечений». Фалеристика. Интерактивная викторина по филателии и фалеристике. Экскурсоводы музея.
- 17.05-18.00 Мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Экскурсоводы музея.
- 17.35-18.00 Экскурсия по выставке «От пионерии к Движению Первых» (Из истории пионерской дружины им. Ф. Дзержинского Средней школы № 52). Экскурсоводы музея.
- 18.05-19.00 Мастер-класс по каллиграфии. Экскурсоводы музея
- 18.05-19.00 Познавательная программа «Яростный стройотряд». Интерактивная викторина.
- 18.30-19.00 Экскурсия по выставке «Приоткрывая секреты… Деятели ВЧК-КГБ-ФСБ». Экскурсоводы музея.
- 19.00-19.30 Выставка «Мир моих увлечений». Нумизматика. Мастер-класс по очистке монет. Экскурсоводы музея.
- 19.30-20.00 Интерактивная викторина по филателии, нумизматике, фалеристике.
- 20.00-21.00 Показ диафильмов.
Дополнительные услуги:
- Фотосессия «Почувствуй себя чекистом».
29. Музей «История культуры Алтая» МБОУ «СОШ №55», ул. Чкалова, 68.
- 12.00-12.05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».
- 12.05-12.45 Концертная программа «Алые паруса», посвященная 60-летнему юбилею МБОУ «СОШ №55».
- 13.00-13.15 Открытие выставки «Мое школьное детство», посвященной Десятилетию детства.
- 13.15-13.30 Мастер-класс по изготовлению куклы-кувадки.
- 13.15-13.30 Экскурсия по выставке «Мое школьное детство» (Из истории школы № 55).
- 14.00-16.00 Общешкольная спартакиада, посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Юбилею школы.
- 12.00-16.00 Стена отзывов «Мой любимый учитель, наставник» к Году педагога и наставника.
- 12.00-16.00 Обзорная экскурсия по музею.
- 12.00-16.00 Фотолокация «Школьник».
30. Музей «Локальные войны ХХ века» МБОУ «СОШ № 60» имени Владимира Завьялова, ул. Советской Армии, № 54а.
- 16.00-17.00 Звучание песен патриотической тематики «Наша Родина – Россия».
- 16.00-17.00 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мелом».
- 16.00-17.00 Встреча и регистрация гостей, работа счетной комиссии акции.
- 16.00-16.20 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев».
- 16.25-16.50 Обзорная экскурсия в музее школы. 17.00-17.50 Мастер - класс «Игры нашего детства».
- 17.00-17.50 Конкурс чтецов «Учитель – звучит гордо».
- 17.00-17.20 Презентация фильма о школе «Нам - 60!».
- 17.00-17.50 Мастер – класс перьевого письма.
- 17.00-17.50 Открытое первенство школы по футболу.
- 17.00-17.50 Спортивная программа по волейболу.
- 17.00-17.50 Фотосессия «Из детства моих родителей».
- 17.00-17.50 Тренинг «Легко ли быть учителем?».
- 17.00-17.50 Мастерская учителей естественно - научного цикла «Учительское сердце».
- 17.00-17.50 Русские народные сказки (Сказка как наставник).
- 17.00-17.50 Экскурсия по школьной картинной галерее.
- 18.00-18.30 Подведение итогов акции.
31. Историко-краеведческий музей «История школы» МБОУ «СОШ №64», ул. А. Петрова, 112.
- 16.00-16.05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».
- 16.00-19.00 Презентация школьной энциклопедии «От А до Я».
- 16.10-16.25 Онлайн-экскурсии «Боевой путь 5-й гвардейской дивизии», «Вези меня, Пятёрочка, до самых до Черёмушек».
- 16.30-17.00 Мини-Кубинка (выставка моделей бронетанковой техники).
- 17.05-17.25 Реальная история (демонстрация головных уборов родов войск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).
- 17.30-18.00 Мастер-класс «Пионерское детство».
- 18.00-19.00 Обзорная экскурсия по музею.
Дополнительные услуги:
- Фотолокация «Школьные годы».
32. Музей МБОУ «Гимназия № 69 имени генерала-майора И.В. Панфилова», пр. Красноармейский, 110.
- 10.00-11.00 Экскурсия «Древняя история Алтая (от эпохи каменного века до раннего средневековья)».
- 11.00-12.00 Экскурсия «История родного края».
- 12.00-13.00 Экскурсия «Вооружение РККА и вермахта в начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
- 13.00-13.30 Стихи и песни о войне в исполнении участников акции. Настольная военно-историческая игра «Победа».
- 13.30-14.30 Экскурсия «Алтай в средневековый период».
- 15.00-16.00 Обзорная экскурсия «Школьный музей – гордость школы».
Дополнительные услуги:
- Видеоэкскурсии.
33. Музей «История Железнодорожного района города Барнаула» МБОУ «Гимназия №80», ул. Георгия Исакова 138.
- 17.30-18.00 Торжественная церемония открытия акции «Ночь музеев-2023».
- 18.00-20.00 Фото-выставка работ учащихся МБОУ «Гимназия №80» «Портрет моего учителя».
- 18.00-20.00 Выставка рисунков воспитанников ИЗО-студии «Индиго» МБОУ «Гимназия №80» «Улыбка учителя».
- 18.00-20.00 Выставка-рекомендация «Книги детства наших учителей».
- 18.00-20.00 Экспозиция школьных вещей жителей ТОС «Петровский» «Школьная пора».
- 18.00-18.30 Открытие экспозиции в музее «История Железнодорожного района г.Барнаула» «Педагоги - наставники гимназии №80».
- 18.00-19.00 Конкурс чтецов «Школьные годы чудесные».
- 18.00-19.00 Викторина «Большая перемена» (образ учителя в кино и мультипликационных фильмах).
- 18.00-19.00 Конкурс рисунков на асфальте «Букет для моего учителя».
- 18.30-19.00 Литературная гостиная «Нет на свете мудрее профессии».
- 18.30-19.00 Экскурсия в музее «История Железнодорожного района г. Барнаула» «Как учились в старину».
- 18.30-19.30 Мастер-класс по изготовлению закладок для учебников.
- 19.00-19.30 Премьера документального фильма «Гимназия №80: путь длиной в 50 лет».
- 19.00-20.00 Встреча молодых педагогов МБОУ «Гимназия №80» с заслуженным учителем РФ Раевской Л. А.
- 19.00-20.00 Презентация опыта и мастер-класс учителя химии Матыцина А. Ю. «Химия вокруг нас».
- 19.00-20.00 Презентация опыта и мастер-класс учителя физики Петровой Ю. В. «Чудеса науки».
Дополнительные услуги:
Фотолокации:
- «Профессия дальнего действия, главная на Земле!».
- «Школьные годы чудесные».
34. Военно-исторический музей 87 кавалерийской, 64 Красносельской стрелковой дивизии имени К.Г. Аносова МБОУ «СОШ №84», ул. 50 лет СССР, 10.
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18.00-18.15 Открытие акции «Ночь музеев» (Рекреация 1 этажа, Пашкова О.П.).
- 18.15-19.00 Интерактивная презентация «Герои Донбасса» (Кабинет № 1, Мозжерина М.А, Актив музея).
- 18.15-19.30 Мастер – классы.
- 18.15-19.30 Фестиваль настольных игр (Спортзал, Волонтёрский отряд, Дурнина О.В.).
- 18.00-19.30 Фотовыставка «История в архитектуре» (Рекреация 1 этажа, Мозжерина М.А.).
- 18.00-19.30 Выставка декоративно-прикладного творчества «Таланты наших педагогов», посвящённая Году педагога и наставника в России (Рекреация 1 этажа, Дурнина О.В., Мозжерина М.А.).
- 18.00-19.00 Игровая программа по детской литературе (Актовый зал, Королькова Н.И).
- 18.30-19.30 Сбор отзывов и пожеланий. Вход (рекреация 1 этажа), Мозжерина М.А.
35. Музей истории Ленинского района города Барнаула МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова», ул. Монтажников, 14.
- 17.00-17.15 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев».
- 17.15-17.45 Показательные выступление учащихся мотоклуба «Современник».
- 17.45-18.15 Обзорная экскурсия по музею.
- 18.15-18.45 Презентация «Призвание – учитель».
- 18.15-18.30 Выставка рисунков учащихся «Моя любимая школа».
- 18.30-19.00 Урок краеведения «Окрестности Ленинского района».
- 19.00-19.30 Выставка «Школьная вселенная».
36. Музей «Истоки» МБОУ «СОШ № 114 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Панфиловцев, 8.
- 16.00-20.00 Выставка в школьном музее «Истоки» «Предметы русского быта».
- 16.00-20.00 Выставка в школьном музее «Истоки» «Земляки – герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
- 17.00-17.30 «Путешествие в школьный музей» - обзорная экскурсия по музею (экскурсовод Сафронова Милана).
- 18.00-18.20 Экскурсия «Фронтовые письма» (экскурсовод Дробина Полина).
- 18.00-18.20 «Похоронки времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (экскурсовод Гриценко Константин).
- 18.30-19.00 Презентация выставки «Книги об Алтае» (библиотекарь школы Шалашкова Т.П.).
- 18.30-19.00 «СВО: Ими гордится Россия» (экскурсовод Носкова Л.Г.).
- 18.30-19.00 «Предметы, побывавшие на фронте» (экскурсоводы: Попова Олеся, Ворона Анна).
- 19.00-19.20 «Награда нашла героев» (экскурсовод Галич Дарья).
- 19.30-20.00 Экскурсия «28 панфиловцев» (экскурсовод Дробина Полина).
- 20.00-20.40 Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённая Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (библиотекарь школы Шалашкова Т.П.).
- 20.45-21.00 Селфи «Мы и «Ночь музеев».
37. Историко-краеведческий музей «Поиск» МБУ ДО «СОШ № 118», ул. Благовещенская 11.
- 14.00 Торжественное открытие акции «Ночь музеев - 2023».
- 14.10–16.00 Проведение школьного конкурса «Смотр строя и песни», учащиеся 2-4, 5-8 классов.
- 14.00-16.00 Краеведческая игра «Назад в прошлое», посвящённая истории развития образования в г. Барнауле.Адрес: г. Барнаул, мкр. Новосиликатный,
38. Педагогический музей кукол МБДОУ ЦРР — «Детский сад №217», ул. Партизанская , 84.
- 18.00-18.15 Встреча гостей, рассказ об истории музея.
- 18.15-18.30 Презентация экспозиции «Барышни гуляют».
- 18.30-19.00 Презентация экспозиции «Слава и гордость России».
- 19.00-19.15 Презентация экспозиции «Русский народный костюм старожилов Алтайского края».
- 19.15-19.40 Интерактивное знакомство с ресурсами мультимедийного исторического парка «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ».
- 19.40-20.00 Квест с «карточками–находилками».
39. Детский этнографический музей-мастерская «Лад» МБУ ДО «ДШИ «Традиция» с. Власиха, ул. Первомайская, 50.
- 18.00-21.00 Экспозиция выставки этнографических коллекций «Мир крестьянского дома. Внутреннее убранство жилища русских старожилов и переселенцев Алтая»
- 18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00 Игра-путешествие «Как у нас во дому» - празднично-обрядовые традиции русских старожилов и переселенцев Алтайского края; игра и игрушка в семейной традиции воспитания; традиционные ремёсла Алтайского края; традиции сибирского чаепития.
- 19.00-20.30 «Родной земли многоголосие». Концерт фольклорных коллективов МБУ ДО ДШИ «Традиция».
По предварительным заявкам - работа творческих мастерских:
- «Хороводно-игровые традиции старожилов и переселенцев Алтайского края»,
- «Традиции Урало-Сибирской домовой и прялочной росписи»,
- «Основы традиционного гончарного ремесла»,
- «Традиции крестьянской вышивки («набор», «роспись»)»,
- «Традиционное плетение и ткачество»,
- «Деревянная игрушка «Власихинская тарарушка»,
- «Русская здрава» - традиционная народная система оздоровления,
- «Традиционная одежда русских старожилов и переселенцев Алтая».
Этнокультурное подразделение «Спутник», ул. Соловьиная, 45 (микрорайон Спутник).
- 18.00-21.00 Экспозиция выставки «Игрушки рядом с нами» (этнография, новоделы).
- 18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00 Вечёрочно-игровые традиции русского населения Алтайского края (игровые программы).
- 19.00-20.30 «Сторона моя, сторонушка». Концерт фольклорных коллективов МБУ ДО ДШИ «Традиция».
40. Военно-исторический музей «История русского воинства» МБУДО «Память» Пост №1, пл. Победы, 9.
- 15.00-19.00 Свободное посещение музея с информационным сопровождением.
- 15.00-19.00 Просмотр фильма о караульной службе на Посту №1 города Барнаула.
- 15.00-19.00 Площадка «Народная Книга Памяти».
- 15.00-19.00 Разборка и сборка автомата с инструкторами Центра «Память» Пост №1.
Дополнительные услуги:
- Фотосессия.
41. Музей музыкальных инструментов Народного мастера Алтайского края А. Гнездилова.
Площадка № 1: ТЦ «Лидер», 2 этаж, отдел «Balt», ул. Шумакова, д. 46.
- 15.00-16.00 Выступления учащихся и преподавателей ДШИ №8 г. Барнаула.
- 16.00-17.00 Выступление семейного ансамбля народных инструментов Бабушкиных «Час да по часу» (руководитель И.Е. Бабушкин).
- 17.00-17.30 Выступление семейного ансамбля народных инструментов Гнездиловых «Самогуды» (руководитель А.И. Гнездилов).
- 17.30-18.00 Выступление семейного ансамбля народных инструментов Рониных «Смородина» (руководитель О.А. Ронина).
- 18.00-18.30 Выступления студентов АлтГУ (класс гитары Е. Зулина).
- 18.30-19.30 Творческие встречи с мастерами-художниками музыкальных инструментов (К. Боенко, И. Перехрест, А. Удальчиков, Е. Бабушкин, А. Гнездилов).
- 19.30-20.00 Экспресс-уроки игры на музыкальных инструментах.
Площадка № 2: ТРЦ «Арена», 3 этаж, отдел «Balt», Павловский тракт, д. 188.
- 18.30-19.30 Выступление заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Народного ансамбля народной музыки «Жалейка» (руководитель С.Е. Десятов).
42. Выставочная площадка Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12.
- На территории зоопарка с 19.00 до 22.00 будет организовано несколько интерактивных площадок, которые будут работать параллельно.
- 19.00 Торжественное открытие акции «Ночь музеев» с запуском голубей (дети запускают 50-60 голубей). Патриотическая акция «Голуби мира с Алтая».
- 19.10 На «Стоянке древнего человека» будет работать тематическая площадка «История древнего человека Алтая» с мастер-классом по изготовлению древних лепешек и выпечке их на камнях.
С 19.10 начало работы всех площадок:
- «Мини-ферма» - концерт с участием творческих коллективов г. Барнаула.
- Выставка экзотических беспозвоночных (богомолы, пауки, эублефар).
- Мастер-класс по изготовлению мозаики из стекла «Мишка косолапый».
- Мастер-классы по изготовлению сувениров из природных материалов.
- Квиз (викторина) «Четвероногие герои» (о подвигах братьев наших меньших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).
- Квест по зоопарку.
- 20.00 - будет проходить познавательная экскурсия с директором зоопарка С.В. Писаревым «Роль животных в истории человечества» с показательными кормлениями животных.
- 22.00 Огненное шоу.
- 22.00-24.00 Зоопарк будет работать в обычном режиме для всех желающих.
43. Музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства храмового комплекса Иоанна Богослова, ул. Шумакова, 25А
- 18.00-19.00 Экскурсия в Музей колоколов.
- 18.00-20.00 Работа выставки графических работ «Дети рисуют храм» (ДШИ №6, г. Барнаул).
- 19.00-20.00 Мастер-класс по колокольному звону для детей и взрослых.
44. Выставочная площадка Алтайского краевого отделения Российского детского фонда.
- 18.00-22.00 Работа выставки «История благотворительности Алтая». Экскурсия каждые 30 минут.
- 18.00-22.00 Работа выставки «Родом из советского детства»: игрушки, предметы быта для детей, книги, фотодокументы и т.д.
- 18.00-22.00 Акция «Добрые письма». Гости мероприятия могут написать поддерживающие письма подопечным детского фонда: как детям с тяжелыми заболеваниями, так и ребятам, которые находятся в краевых центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (детские дома). Все письма будут переданы адресатам.
- Всем гостям-детям – приятные сюрпризы.
45. Выставочная площадка Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», ул. Антона Петрова 210/1.
- 18.00 Сбор участников в ЦКДС «Немцы Алтая» ул. Антона Петрова 210/1.
- 18.00-18.30 Приветствие. Открытие выставки «Схожу с высот небесных я…»: к 500-летию Реформации (история лютеранства в России), 1 этаж.
- 18.30-22.00 Выставка картин Альфреда Фризена, 2 этаж.
- 18.30-22.00 Работа площадок: Мини- выставка традиционного немецкого рукоделия; Мастер-класс по традиционному рукоделию российских немцев; Мастер-класс по созданию макета Барнаульского католического собора из деревянных заготовок.