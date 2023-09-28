28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Никита Гусятник: что нужно делать 28 сентября

В народном календаре 28 сентября посвящено Никите Гусятнику. В этот день православная церковь вспоминает святого великомученика Никиту Готфского, который жил в четвертом веке на берегах Дуная.

Птицы. Гуси
Птицы. Гуси
СС0

Народные традиции на Никиту Гусятника

В день Никиты Гусятника православные молятся святому Никите о здоровье домашней птицы, а также о здоровье для младенцев и маленьких детей.

Также 28 сентября начинался забой гусей. Их дикие родственники улетали на юг и становились добычей охотников. Потому в народе день и прозвали "Гусятником". Традиционным блюдом становился печеный гусь.

Существовало необычное поверье, что в этот день нужно задобрить водяного. Мужчины брали самую упитанную птицу и выбрасывали ее тушку в ближайший водоем, в качестве подарка хозяину рек.

Гуси, Крутихинский район.
Гуси, Крутихинский район.
vk.com/usynovi_zakaznik

Что нельзя делать на Никиту Гусятника

  • Проводить день в одиночестве — иначе оно станет частью жизни.

  • Любоваться на улетающих в южные края гусей девушкам — суженый так же упорхнет и вернется только следующей весной.

  • Хвалиться своими удачами и победами — можно все потерять.

Горные гуси на Алтае.
Горные гуси на Алтае.
Алексей Эбель vk.com/ornitoexur

Приметы на 28 сентября

  • Гуси, летящие на юг — к холодам.
  • В озере утки ныряют в воду – будет дождь.
  • Если весь день стоит теплая погода, то на следующий, наоборот, будут дожди.
  • Птицы прячут клюв под крыло – к скорой зиме.
  • Сны в этот день предсказывают будущее.
  • Ребенок, родившейся в праздник, будет храбрым и уверенным в себе.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость