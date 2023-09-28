Никита Гусятник: что нужно делать 28 сентября

В народном календаре 28 сентября посвящено Никите Гусятнику. В этот день православная церковь вспоминает святого великомученика Никиту Готфского, который жил в четвертом веке на берегах Дуная.

Народные традиции на Никиту Гусятника

В день Никиты Гусятника православные молятся святому Никите о здоровье домашней птицы, а также о здоровье для младенцев и маленьких детей.

Также 28 сентября начинался забой гусей. Их дикие родственники улетали на юг и становились добычей охотников. Потому в народе день и прозвали "Гусятником". Традиционным блюдом становился печеный гусь.

Существовало необычное поверье, что в этот день нужно задобрить водяного. Мужчины брали самую упитанную птицу и выбрасывали ее тушку в ближайший водоем, в качестве подарка хозяину рек.

Гуси, Крутихинский район. vk.com/usynovi_zakaznik

Что нельзя делать на Никиту Гусятника

Проводить день в одиночестве — иначе оно станет частью жизни.

Любоваться на улетающих в южные края гусей девушкам — суженый так же упорхнет и вернется только следующей весной.

Хвалиться своими удачами и победами — можно все потерять.

Горные гуси на Алтае. Алексей Эбель vk.com/ornitoexur

Приметы на 28 сентября