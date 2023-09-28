Никита Гусятник: что нужно делать 28 сентября

Народные традиции на Никиту Гусятника
В день Никиты Гусятника православные молятся святому Никите о здоровье домашней птицы, а также о здоровье для младенцев и маленьких детей.
Также 28 сентября начинался забой гусей. Их дикие родственники улетали на юг и становились добычей охотников. Потому в народе день и прозвали "Гусятником". Традиционным блюдом становился печеный гусь.
Существовало необычное поверье, что в этот день нужно задобрить водяного. Мужчины брали самую упитанную птицу и выбрасывали ее тушку в ближайший водоем, в качестве подарка хозяину рек.
Что нельзя делать на Никиту Гусятника
-
Проводить день в одиночестве — иначе оно станет частью жизни.
-
Любоваться на улетающих в южные края гусей девушкам — суженый так же упорхнет и вернется только следующей весной.
-
Хвалиться своими удачами и победами — можно все потерять.
Приметы на 28 сентября
- Гуси, летящие на юг — к холодам.
- В озере утки ныряют в воду – будет дождь.
- Если весь день стоит теплая погода, то на следующий, наоборот, будут дожди.
- Птицы прячут клюв под крыло – к скорой зиме.
- Сны в этот день предсказывают будущее.
- Ребенок, родившейся в праздник, будет храбрым и уверенным в себе.