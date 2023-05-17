Никаких счастливых концов. Как выглядит гротескная трагедия о немецких Ромео и Джульетте в МТА

«Коварство и любовь» - собственно, этим названием о спектакле все сказано: двое влюбленных пытаются прийти к счастью сквозь опасные интриги. Премьеру по одноименной пьесе немецкого классика Фридриха Шиллера представили в постановке Алексея Серова и Виктора Захарова в Молодежном театре Алтая.

Сын первого министра при дворе Вюртембергского герцогства Фердинанд и дочь простого музыканта Луиза влюблены друг в друга. Однако чтобы обрести власть, юноша должен жениться на фаворитке герцога леди Мильфорд.

Каждый из них серьезно поборется за свое счастье, но победителей, увы, не будет. На пути влюбленных встали интриги, борьба за влияние и алчность. Подобные истории могут происходить и сегодня.

Современное просачивается на сцену не только с помощью классического и живого текста, но и сквозь декорации, а также внешний вид артистов: голубой экран с его новостными сюжетами, паркики-дреды, кожаные плащи и даже пилон.

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