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Жизнь

Нестихающий пожар, «Белые ночи» и внезапные грозы. Что произошло в Алтайском крае 22 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 22 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Площадь лесного пожара в Егорьевском районе к утру 22 мая превысила 9 тыс. гектаров.
  • Вторая волна паводка в Алтайском крае пошла на спад. Уровень Оби у Барнаула снизился на 10 см, у села Усть-Пристань — на 19 см. Уровень Бии уже вдвое ниже критической отметки. Катунь у Сросток ниже опасного уровня на 138 см. Обстановка на Алее, Чарыше и Чумыше также спокойная.
  • Жительница Барнаула (а еще — наш корреспондент!) Анна Недобиткова пробежала один из самых красивых марафонов России. Почитайте ее историю: о первой 300-метровке, первых 42 км, первой серьезной травме и о том, чему может научить бег.
  • В Барнауле волонтеры занялись восстановлением деревянного «терема» на улице Анатолия, 59. Этот двухэтажный дом был построен еще в 1917 году, реставрировать его будут на средства гранта и спонсоров.
  • В Бийске наконец нашли место под новое кладбище (о нехватке мест на старом стало известно еще в марте). Администрация города совместно с Алтайкрайимуществом выделила территорию в 150 га в сторону Бийского района.
  • В барнаульском Доме купца Морозова впервые за всю историю здания открылась выставка картин. Собственник особняка давно хотел обустроить здесь арт-пространство. Посмотрите, что у него получилось.
  • Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в Алтайском крае. С 22 по 24 июня по региону пройдут дожди и грозы. Порывы ветра местами достигнут 18 м/c.

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