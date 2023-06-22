Нестихающий пожар, «Белые ночи» и внезапные грозы. Что произошло в Алтайском крае 22 июня

- Площадь лесного пожара в Егорьевском районе к утру 22 мая превысила 9 тыс. гектаров.
- Вторая волна паводка в Алтайском крае пошла на спад. Уровень Оби у Барнаула снизился на 10 см, у села Усть-Пристань — на 19 см. Уровень Бии уже вдвое ниже критической отметки. Катунь у Сросток ниже опасного уровня на 138 см. Обстановка на Алее, Чарыше и Чумыше также спокойная.
- Жительница Барнаула (а еще — наш корреспондент!) Анна Недобиткова пробежала один из самых красивых марафонов России. Почитайте ее историю: о первой 300-метровке, первых 42 км, первой серьезной травме и о том, чему может научить бег.
- В Барнауле волонтеры занялись восстановлением деревянного «терема» на улице Анатолия, 59. Этот двухэтажный дом был построен еще в 1917 году, реставрировать его будут на средства гранта и спонсоров.
- В Бийске наконец нашли место под новое кладбище (о нехватке мест на старом стало известно еще в марте). Администрация города совместно с Алтайкрайимуществом выделила территорию в 150 га в сторону Бийского района.
- В барнаульском Доме купца Морозова впервые за всю историю здания открылась выставка картин. Собственник особняка давно хотел обустроить здесь арт-пространство. Посмотрите, что у него получилось.
- Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в Алтайском крае. С 22 по 24 июня по региону пройдут дожди и грозы. Порывы ветра местами достигнут 18 м/c.
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