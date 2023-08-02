2 августа
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Жизнь

Несколько тысяч жителей пригорода Барнаула остались без газа из-за аварии

Напомним, аварийная ситуация произошла из-за ДТП на ул. Космонавтов, 65 вечером 1 августа.

Авария.
Авария.
"В курсе 22"

Строительный кран снес газовый узел, повредив газопровод.

Движение на ул. Солнечная поляна и пр. Космонавтов временно перекрывали.

Поздно вечером движение открыли. Утром 2 августа стало известно, что газовики почти завершили ремонт, проработав всю ночь, и приступили к заполнению системы.

Авария.
Авария.
barnaul.org

Однако 105 частных домов в микрорайоне "Горский" и один многоквартирный дом на ул. Горская, 1 остаются без газоснабжения.

Кроме того, без газа остались почти три тыс. человек в Научном Городке, в селе Гоньба, в поселке Казенная Заимка и поселке Землянуха.

Под отключение попали и промышленные предприятия на пр. Калинина и Космонавтов.

Систему обещают восстановить в течение дня, а после запуска потребителям будут возвращать газ поэтапно, сообщают в мэрии города.

Ранее в нескольких районах Новосибирска обнаружили токсичный газ.

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