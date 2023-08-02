Несколько тысяч жителей пригорода Барнаула остались без газа из-за аварии

Строительный кран снес газовый узел, повредив газопровод.
Движение на ул. Солнечная поляна и пр. Космонавтов временно перекрывали.
Поздно вечером движение открыли. Утром 2 августа стало известно, что газовики почти завершили ремонт, проработав всю ночь, и приступили к заполнению системы.
Однако 105 частных домов в микрорайоне "Горский" и один многоквартирный дом на ул. Горская, 1 остаются без газоснабжения.
Кроме того, без газа остались почти три тыс. человек в Научном Городке, в селе Гоньба, в поселке Казенная Заимка и поселке Землянуха.
Под отключение попали и промышленные предприятия на пр. Калинина и Космонавтов.
Систему обещают восстановить в течение дня, а после запуска потребителям будут возвращать газ поэтапно, сообщают в мэрии города.
Ранее в нескольких районах Новосибирска обнаружили токсичный газ.