Несколько тысяч барнаульцев остались без холодной воды из-за новой коммунальной аварии в Барнауле

Авария произошла на чугунной водопроводной сети на улице Фурманова, 26а. Повреждение в диаметре составляет 600 мм.
Сотрудники компании "Росводоканал" приступили к устранению аварии и начали земляные работы. Ориентировочно, повреждения будут устранять 24 часа с 26 мая.
Холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Фурманова, 1г, 1-23, 22, 28, 29, 65б-95, 21, 21а, 52-98, 135-151а,
- ул. Рылеева, 17, 19, 21,
- ул. Приветная, 3, 2-10,
- пр. Фурманова, 1-41, 2-48,
- пр. Керамический, 1, 1а, 1б, 2-6,
- пр. 1-й Керамический, 1-5, 2-8,
- пр. 2-й Керамический, 1-9, 2-14,
- пр. 3-й Керамический, 1-7, 2-18,
- ул. Гончарова, 1-22,
- ул. Власихинская, 3, 1-90, 45, 45/3, 45/2, 47, 49в/2, 47а, 49/2, 49, 51,
- ул. Еловая, 1-5,
- ул. Пихтовая, 1-14,
- ул. Брусничная, 1-14,
- ул. Дивная, 1-11,
- ул. Заповедная, 2, 4, 12, 14,
- пр. Таежный, 1-7,
- ул. 1-й Выезд, 1-14,
- ул. 2-й Выезд, 1-15,
- ул. 3-й Выезд, 1-18,
- ул. 4-й Выезд, 1-15,
- ул. 5-й Выезд, 1-7,
- ул. Кулундинская, 29-68, 70а.
Кроме того, можно наблюдать пониженное давление воды в границах улиц Молодежная, пр-кт Социалистический, ул. Мерзликина, пр-кт Красноармейский, пр-кт Ленина, ул. Брестская, пр-кт Строителей, ул. Путиловская, ул. Бульвар 9-ого Января, пр-кт Комсомольский, ул. Димитрова, ул. Крупской, пер. Ядринцева.
В ближайшее время компания организует подвоз воды по улице Фурманова, 26.