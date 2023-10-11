Несколько дней подряд будут бушевать магнитные бури. Пиковые возмущения и затишье

Несколько дней подряд — до 15 октября — россиян будут атаковать магнитные бури.

Пик возмущений придется на выходные. Нестабильная космическая погода негативно скажется на здоровье метеозависимых людей. По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить чаи на травах. Больше спать. Не употреблять алкоголь.

Электроника

В такие дни телесигналы на некоторых каналах могут прерываться. Чувствительна к такой погоде из космоса точная электроника.

Дыра

Между тем сообщалось, что волну мощного потока радиации ощутят россияне. Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час.

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Затишье

Но вскоре наступит длительное затишье, вплоть до 21 октября. В этот день и до 24 октября будут слабые геомагнитные возмущения.

А 25 и 26 октября ожидается слабая магнитная буря.

С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.