Несколько алтайских трасс закрыли для всех видов транспорта

Ограничение движения ввели на дороге Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка. Произошло разрушение насыпи при строительстве моста через реку Бакланка. Глубина размыва — два метра.
Альтернативный проезд на село Гонохово — через село Овечкино.
По-прежнему остаются закрытыми три автомобильные дороги:
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское,
- А-322 — Горняк — Староалейское,
- Алейск — Безголосово — а/д К-13.
В ведомстве сообщают, что объездные пути есть везде.
Ранее жители алтайского села беспокоятся за единственную дорогу, которую хотят перекрыть.
Самое важное - в нашем Telegram-канале