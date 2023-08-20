В итоге осложнение, случившееся днем 19 августа, не позволило станции выполнить маневр. Специалисты группы управления начали анализ ситуации.
Тем временем эксперты предположили, что нештатная ситуация может быть связана со сбоем в программе или же с тем, что двигатели отработали меньше, чем нужно, передает Lenta.ru.
Однако отмечается, что проблему можно решить быстро - до посадки на Луну, которая запланирована 21 августа, команда должна успеть исправить ситуацию.
Напомним, "Луна-25" стала первым в истории современной России лунным аппаратом. Это первая лунная миссия за 47 лет.
11 августа ракета «Союз» успешно вывела космическую станцию на траекторию перелета к спутнику Земли.
17 августа «Луна-25» вышла на окололунную орбиту и сфотографировала поверхность спутника Земли.
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