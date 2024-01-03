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Жизнь

Непотопляемая Лолита откровенно высказалась о скандале и своей эмиграции

Исполнительница известного хита "На Титанике" Лолита Милявская, которой после скандальной "голой" вечеринки порция критики досталась одной из первых, высказалась относительно своей якобы эмиграции. Изначально она хотела уехать из страны.

Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Дмитрий Никитин

Изначально Лолита планировала отправиться в Болгарию к своим родственникам, но в последний момент отказалась от путешествия, пишет портал Boda.su. В социальных сетях она высказалась о своих планах, празднике и подвела итоги минувшего года.

"У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения! Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!", - обратилась к своим подписчикам певица.

Исполнительница одна из первых столкнулась с волной хейта и отменой концертов после «голой» вечеринки. Однако приняла это стойко, особо не жалуясь на происходящее. Но звезда все равно переживала из-за массовой отмены ее концертов. На почве стресса у нее скакало давление.

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