Непотопляемая Лолита откровенно высказалась о скандале и своей эмиграции

Изначально Лолита планировала отправиться в Болгарию к своим родственникам, но в последний момент отказалась от путешествия, пишет портал Boda.su. В социальных сетях она высказалась о своих планах, празднике и подвела итоги минувшего года.
"У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения! Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!", - обратилась к своим подписчикам певица.
Исполнительница одна из первых столкнулась с волной хейта и отменой концертов после «голой» вечеринки. Однако приняла это стойко, особо не жалуясь на происходящее. Но звезда все равно переживала из-за массовой отмены ее концертов. На почве стресса у нее скакало давление.
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