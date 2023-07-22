Необычное природное явление напугало россиян

Облачное цунами накрыло один из российских регионов, передает издание URA.RU .

Жители поселка Салым поделились в соцсетях кадрами захватывающего и в то же время пугающего природного явления.

Речь идет об облачном цунами. По-другому явление называется "шлейфовые облака".

Это действительно редкое зрелище, которое может напугать очевидцев.

При этом никакой угрозы облачное цунами не представляет. Оно происходит из огромной массы низко идущих облаков, которые проносятся по земле, подобно цунами.

Обычно "шлейфовые облака" предвещают сильную грозу, штормовой гром и ливень.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Барнауле - ожидается ветер до 28 м/с, грозы и град.