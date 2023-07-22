25 июля
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Жизнь

Необычное природное явление напугало россиян

Облачное цунами накрыло один из российских регионов, передает издание URA.RU.

Шторм. Гроза. Тучи.
Шторм. Гроза. Тучи.
unsplash.com

Жители поселка Салым поделились в соцсетях кадрами захватывающего и в то же время пугающего природного явления.

Речь идет об облачном цунами. По-другому явление называется "шлейфовые облака".

Это действительно редкое зрелище, которое может напугать очевидцев.

При этом никакой угрозы облачное цунами не представляет. Оно происходит из огромной массы низко идущих облаков, которые проносятся по земле, подобно цунами.

Обычно "шлейфовые облака" предвещают сильную грозу, штормовой гром и ливень.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Барнауле - ожидается ветер до 28 м/с, грозы и град.

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