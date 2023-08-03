3 августа в разных странах празднуют День арбуза (Watermelon Day). Рассказываем об истории выращивания, пользе и о том, как интересно отметить этот день.

История праздника

Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами.

Там этот сладкий и вкусный плод (который раньше считался ягодой, а сейчас — тыквиной) - столь же необходимый атрибут летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Однако кто придумал учредить праздник в честь этого сезонного лакомства - неизвестно.

Девочка ест арбуз. СС0

С чего началось выращивание арбузов и когда они появились в России

Как считают историки, родина арбуза - Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждают раскопки.

Так, в эпоху Среднего царства в 20 веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании (например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона).

Кроме того, арбуз изображали на стенах гробниц и упоминали в древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед.

К 10 веку арбуз стал известен и китайцам. В древний Китай он попал на купеческих судах, бороздивших Средиземное море, и сразу стал очень почитаем (кстати, в Китае до сих пор празднуют свой День арбуза).

Считается, что ягоды впитывают в себя выхлопные газы автомобилей, если продаются возле трасс. Но это не так. Максимум вредные вещества могут оседать на кожуре арбуза. Внутрь они не проникают. freepik.com/xb100

К тому же, китайцы придавали арбузу большое лечебное значение, приписывая ему свойство «…очищать тело и выносить болезни из тела, если принимать его постоянно перед едой». И на сегодняшний день в Китае выращивается больше арбузов, чем в любой другой стране.

Зато Японии нет равных по количеству самых странных сортов арбузов – там вывели квадратные арбузы, арбузы в виде пирамиды, арбузы с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 см. Арбузы хорошо культивируются в степном и средиземноморском климате с долгим жарким сухим летом и мягкой, короткой зимой.

В России и Европе арбузы впервые появились примерно в 11-12 веках (по другим данным – в 13-14 веках), а в Америку они были доставлены в 16-м веке европейскими колонистами, вместе с африканскими рабами.

Квадратный арбуз. открытые источники

Не только радость, но и польза

Не секрет, что арбузы – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем более 90% воды и всего около 6% сахара от общей массы.

Арбуз - превосходный источник витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Один из лидеров по содержанию ликопина – очень сильного антиоксиданта.

Все это не только помогает укреплению иммунитета, но и помогает организму для поддержания нормальной функции нервной системы и формирования красных кровяных телец.

К тому же, соли железа, калия, натрия, фосфора, магния, содержащиеся в мякоти арбуза, благотворно влияют на деятельность органов кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции.

Ломтики арбуза. freepik.com/valeria_aksakova

Арбуз используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени и мочевыводящих путей, он обладает мочегонным и желчегонным действием, препятствует образованию камней в желчном пузыре, способствует выведению из организма холестерина, а также помогает контролировать частоту сердечных сокращений и регулирует кровяное давление.

Сок арбуза хорошо утоляет жажду при лихорадочном состоянии. И, конечно же, арбузы могут быть использованы не только, как источник витаминов и микроэлементов, но и как инструмент для поднятия настроения.

Арбуз. Сердце СС0

Как отпраздновать День арбуза?

Лучшим празднованием, конечно, станет поедание арбузов. Но главное – не объесться, предупреждают эндокринологи.

А затем можно устроить соревнование – кто дальше всех плюнет арбузным семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбуза.

В честь Дня арбуза съешьте его с друзьями на природе или дома, устройте конкурс на лучшее блюдо из арбуза, приготовьте освежающий арбузный лимонад. Главное – наслаждайтесь этим вкусным и полезным лакомством!

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