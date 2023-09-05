Необычных существ заметили в алтайском селе.

Информацией поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".
"Привет из мезозойской эры", - пишет девушка.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае местные жители засняли устрашающие природное явление.
В селе Корнилово местная жительница заметила в луже необычных существ - щитней.
Информацией поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".
"Привет из мезозойской эры", - пишет девушка.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае местные жители засняли устрашающие природное явление.
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