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Жизнь

Необычная ипотека, непривычные тарифы и новый ТЦ. Что произошло в Алтайском крае 9 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Тариф на электроэнергию для жителей Алтайского края теперь будет зависеть от объема потребления. Власти пояснили, что это за нововведение и зачем оно понадобилось.

◆ Барнаульцы начали брать траншевую ипотеку — ее еще называют «квартира за рубль». Мы выяснили, какое жилье можно приобрести по новой схеме кредитования.

◆ Баскетболиста клуба «Барнаул» Антона Петухова, который упал в Енисей с Октябрьского моста, все еще продолжают искать.

◆ На прилавках российских магазинов появились турецкие яйца: 300 тысяч штук. Правда ли, что они «гигантские», и что в них еще особенного — об этом здесь.

◆ В Алтайском крае съехал с трассы рейсовый автобус «Усть-Каменогорск — Новосибирск». Обошлось без пострадавших.

◆ Компания бизнесмена Ракшина «Первый» построит в Барнауле новый ТЦ.

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