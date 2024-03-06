Нельзя сажать и поливать растения. Приметы и традиции на Тимофея Весновея — 6 марта

Традиции Тимофея Весновея
Преподобному Тимофею молятся от соблазнов, особенно любовных. Мужчины и женщины просят святого защитить их от соблазна измены, от настойчивых ухаживаний, а также чтобы любимые не смотрели на сторону.
Также Тимофею молятся об излечении болезней, изгнании из человека овладевших им злых духов.
6 марта будет неплохо купить новую обувь — будет крепкой, удобной, прослужит долго.
Выбросить старую обувь, одежду и ненужный хлам из дома — освободить место для удачи, привлечь на свою сторону благополучие. Взамен выброшенных вещей можно приобрести новые.
Пожилым людям желательно хотя бы ненадолго выйти из дома — для здоровья.
6 марта - хороший день, чтобы пригласить гостей или самому сходить в гости. Это послужит дружбе и крепким семейным узам.
Что запрещено делать в день Тимофея Весновея
- Нельзя бросать начатое дело — к проблемам с новыми или старыми делами.
- Нельзя сажать, пересаживать, удобрять, обрезать, поливать растения — будут слабыми, перестанут расти.
- Нельзя на улице наступать на целлофановые пакеты и носовые платки — на них может быть порча.
- Девушкам и женщинам можно покупать любую одежду, предметы и аксессуары, кроме нижнего белья. Одинокая девушка рискует остаться в одиночестве до самой осени, а замужняя или в отношениях - разругается со своей второй половинкой.
- Нельзя ругаться, сквернословить, материться, чертыхаться, сыпать проклятиями — привлечь к себе внимание злых духов, для которых такой человек становится уязвимым.
- Нельзя грустить, предаваться унынию — весь год в таком настроении пройдет.
- Нельзя рубить березу и клен, ломать ветки этих деревьев — к болезни.
Народные приметы 6 марта
- Погода выдалась хорошей, теплой и солнечной — вся весна такой будет.
- Сухой день — к стремительному потеплению.
- На протяжении нескольких последних дней дует только западный ветер — погода будет сырой, дождливой.
- Стаи ворон беспокойно вьются в небе — к перемене погоды.
- Гроза и северный ветер — к поздней весне.
- Гроза при южном или восточном ветре — весна будет скорой и теплой.
- Снегопад или метель — скоро наступит тепло.
- Ручьи — к ранней весне.
- Высокие сугробы — к теплу.
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