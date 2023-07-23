Некоторым барнаульцам дали горячую воду раньше срока. Адреса

В Барнауле горячую воду получили жители еще нескольких домов, относящихся к ТЭЦ-2, сообщили в СГК.

Так, подачу ресурса возобновили по следующим адресам:

Ленина 58, 70, 139, 110, 120, 128, 147а, 6а;

Союза республик 30, 21, 23а, 14;

Комсомольский 112, 126, 75;

Социалистический 112, 119, 107;

Красноармейский 116, 114, 96а;

Молодежная 46, 50, 21;

Строителей 12;

Деповская 9;

Брестская 14;

Колесная 14;

Матросова 5, 7;

Полярная 30б;

Северо-Западная 25а.

Если в списке есть ваш дом, а горячей воды так и нет - нужно обратиться в УК.

Напомним, 12 июля начался первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2. До 25 июля горячую воду отключили у 122 тыс. жителей Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов.