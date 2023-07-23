25 июля
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Жизнь

Некоторым барнаульцам дали горячую воду раньше срока. Адреса

В Барнауле горячую воду получили жители еще нескольких домов, относящихся к ТЭЦ-2, сообщили в СГК.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Так, подачу ресурса возобновили по следующим адресам:

  • Ленина 58, 70, 139, 110, 120, 128, 147а, 6а;
  • Союза республик 30, 21, 23а, 14;
  • Комсомольский 112, 126, 75;
  • Социалистический 112, 119, 107;
  • Красноармейский 116, 114, 96а;
  • Молодежная 46, 50, 21;
  • Строителей 12;
  • Деповская 9;
  • Брестская 14;
  • Колесная 14;
  • Матросова 5, 7;
  • Полярная 30б;
  • Северо-Западная 25а.

Если в списке есть ваш дом, а горячей воды так и нет - нужно обратиться в УК.

Напомним, 12 июля начался первый этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2. До 25 июля горячую воду отключили у 122 тыс. жителей Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов.

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