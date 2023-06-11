12 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Неделя всех святых отмечается 11 июня: рассказываем о празднике

В первое воскресенье после Дня Святой Троицы (Пятидесятницы) в православии празднуется Собор всех святых или же Неделя всех святых.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Праздник посвящается описанному в «Откровении Иоанна Богослова» поклонению всех святых Агнцу Божьему.

Первые упоминания о празднике делал в IV веке Иоанн Златоуст в своей проповеди, отметив прославление всех святых, что по всему миру пострадали за веру во Христа, а также существование особенного дня для их почитания, дата которого аналогична нынешней. А вот среди песнопений Ефрема Сирина фигурировала другая дата — 13 мая.

Основной идеей этого дня считается прославление всех святых, включая даже неизвестных. А выбор даты праздника обосновывается тем, что хотя все почитаемые святые жили в разные времена и совершали разные подвиги во имя Бога, все они были осенены благодатью Святого Духа, который сошел на верующих в день Пятидесятницы.

Следует отметить — в православной традиции Собор всех святых знаменует собой окончание сплошной седмицы, следующей за Пятидесятницей и переход к Петровому посту (Петровкам).

Источник.


Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость