Небольшой снег и изморозь. Какая погода придет в Алтайский край 29 января

Погода в Алтайском крае
Температура ночью -19,-24 гр., местами по югу до -13,-18 гр. Днем потеплеет -10,-15 гр., местами по востоку и в предгорьях до -5 гр.
В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью -15,-17 гр. Днем потеплеет до -10,-12 гр.
Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что Алтай попал в локацию серии новых землетрясений.
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