Небольшие заморозки и снег. Какая погода будет в Алтайском крае 2 марта

Весна начинается с похолодания и небольшого снега. О погоде 2 марта сообщают синоптики алтайского ЦГМС.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составила -7,-12 градусов, местами до -17. Из осадков небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах местами гололедица.

Ветер северный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

Днем ожидается потепление до -1,-6 градусов.

Снег продолжится, местами умеренный. На дорогах гололедица.

Ветер северный, 3-8 м/с, по северо-западу местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в столице Алтайского края температура была 10-12 градусов ниже нуля. Из осадков умеренный снег, на дорогах гололедица.

Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле будет 2-4 градуса ниже нуля. Осадки в виде небольшого снега, а на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, 3-8 м/с.

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