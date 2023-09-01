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Жизнь

Небесное электрическое шоу устроили грозовые разряды над Питером. Видео

Ночью 1 сентября над Санкт-Петербургом разразилась гроза.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Молнии попадали в высокие здания: в телебашню и "Лахта Центр", указывает "Фонтанка".

На видео — настоящее небесное электрическое шоу. В кадре — молнии, восходящие от башни «Лахта Центра», нисходящие разряды и яркие вспышки в облаках.

Снято ARTEMan1 из сообщества «Астро Фото Болото» со стороны Суздальского озера.

Между тем от удара молнии сгорел двухэтажный дом в Сибири. Это произошло поселке Пашино Новосибирской области. Из горящего дома успели эвакуироваться четверо детей и семеро взрослых.

Ранее ребенка ударило молнией в бане.

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