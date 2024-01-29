«Не забывайте отдыхать». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Спокойная, плодотворная неделя. Не фокусируйтесь на результате и деньгах, если хотите, чтобы дела пошли в гору. Развивайте чувство юмора. Будьте внимательны в общении с родственниками. С пятницы учимся быть более активными, инициативными», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, вы на своем месте, в своей тарелке. Попробуйте быть более общительными с начальством, старшими. Добавьте немного юмора, улыбки, если вы сами начальник. И управление будет даваться вам легче.



Тельцы, невнимательность к потребностям тела приведет к возникновению недомоганий. Постарайтесь не присваивать себе чужие заслуги и слова. Авторитет подтверждается делами, не словами.



Близнецы, в начале недели вы можете пострадать из-за собственной грубости в речи. Не заставляйте партнера, не начинайте разборки из-за денег. Во второй половине недели причиной проблем может быть невнимательность.



Раки, не обижайтесь на сухость и грубость партнера. Ничего не доказывайте, не аргументируйте. Сосредоточьтесь на своих ошибках, слабостях. Свою активность, раздражительность направьте на свои привычки и поведение.



Львы, работа поглотила вас с головой. Все получается. Не забывайте отдыхать. Расслабляйте тело, жуйте жвачку. Поиграйте с детьми, поучаствуйте в командном виде спорта, уделите время вашему хобби.

Вязаное сердечко в руках. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Девы, вам сложно контролировать свои порывы. Хочется больше отдыхать, нарушать режим. Питайтесь правильно. Это залог вашего хорошего настроения. С пятницы будет проще совладать со своими желаниями.



Весы, опасайтесь дурных мыслей, не желайте никому зла. Оставьте попытки что-то кому-то доказать. Не участвуйте в спорах. Делайте что-то своими руками. Готовьте, например. И кормите окружающих.



Скорпионы, желание уединяться вас не покинет. Позвольте себе это, организуйте такое пространство. Второй половине, однако, в разговорах не отказывайте. От вашего настроения на неделе многое зависит.

Стрельцы, не уходите с головой в амурные дела. Страсть не позволит вам трезво оценить обстановку. Направьте ваше внимание и силы на планирование и инвестируйте в образование. Со второй половиной тренируйтесь в чувстве юмора.



Козероги, вас может захватить идея повышения статуса и квалификации на чужой территории. Обучайтесь. Возможно вы уже находитесь за границей. От родственников супруги или супруга уважения не требуйте.



Водолеи, реализация вашей идеи целиком зависит того, как вы общаетесь. И насколько вы привязаны к результату. Сторонитесь плохой компании, следите за качеством контактов.



Рыбы, лень, беспорядок, уныние, отсутствие света вытянут из вас все силы. Действуйте, порядок наводите. Но в амурных делах события не форсируйте. Поспешность в действиях и позиция сверху все испортят.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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