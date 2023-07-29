Не вздумайте просить повышения зарплаты: народные приметы на Афиногенов день 29 июля

По народно-христианскому календарю 29 июля - Финогеев или Афиногенов день. В этот день чтили память священномученика Афиногена или Финогея, как его звали на Руси. О народных приметах и обычаях в этот день - в материале altapress.ru.

Считается, что с 29 июля летняя жара идет по убывающей.

Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. 29 июля начинали собирать рожь — кормилицу на долгие зимние месяцы.

Что нельзя делать 29 июля

На Финогея запрещалось ходить в лес, люди верили, что по лесу сейчас ходит заря и подбирает птичьи перья, а тревожить ее нельзя. Также не следует рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.

Не стоит браниться и желать зла другим, иначе все это может вернуться бумерангом обратно. Не стоит просить и о повышении в должности или зарплате — можно получить обратную реакцию вплоть до увольнения.

Традиционно не стоит мыть полы и даже подметать в доме — можно вымести из жизни всю удачу и лишиться здоровья и благополучия.

Что можно делать в Финогеев день

Следует поддерживать себя в благостном настроении, думать о хорошем, больше улыбаться и желать благополучия окружающим, чтобы это отразилось и на собственной жизни.

Можно проводить время с семьей или побыть наедине с собственными приятными мечтами.

Поход в гости, встречи с друзьями и доброе общение с близкими на 29 июля привлекали в дом удачу и счастье.

На Афиногена собирать грибы было запрещено, а вот сразу после него они считались пригодными в пищу и для заготовок на зиму.

Народные приметы на 29 июля